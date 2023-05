Develia wprowadziła do oferty 162 mieszkania w ramach kolejnego etapu katowickiej inwestycji Ceglana Park. Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na koniec 2024 roku.

Projekt powstaje w Katowicach.

Klienci mogą wybierać spośród zróżnicowanych rozkładów i powierzchni, począwszy od kawalerek po przestronne lokale z antresolami liczące blisko 130 mkw.

Ceny zaczynają się od 8 000 zł za mkw.

Oddanie do użytkowania planowane jest pod koniec 2024 roku.

W ramach rozpoczętej sprzedaży VI etapu do oferty wprowadzono łącznie 162 mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Dostępne są lokale posiadające od 1 do 4 pokoi. Najmniejsze kawalerki liczą 32 mkw., a największe dwupoziomowe z antresolą - ok. 130 mkw. Do wszystkich mieszkań przypisane są indywidualne przestrzenie zewnętrzne.

Na najwyższych kondygnacjach właściciele będą mogli korzystać z własnego tarasu o powierzchni do 48 mkw. Osoby, które zdecydują się zamieszkać na poziomie parteru, cieszyć się będą z prywatnych ogródków o powierzchni do 110 mkw. Z kolei na pośrednich kondygnacjach znajdą się balkony.

Uzupełnieniem będą komórki lokatorskie na piętrach, schowki oraz pomieszczenia na rowery.

Ceny mieszkań znajdują się w przedziale od 8 tys. do 11 600 zł brutto za metr kwadratowy.

Projekt całej inwestycji opracował katowicki architekt Wojciech Wojciechowski. Główną oś komunikacyjną utworzy szeroka promenada, na końcu której znajdzie się malowniczy staw z pomostem. Na terenie zaprojektowane zostały również alejki spacerowe, ścieżka rowerowa, place zabaw dla najmłodszych i przestrzenie do aktywnego spędzania czasu. Przestrzenie wspólne uatrakcyjni tężnia solankowa.

Osiedle powstaje w zgodzie z naturą. Do wykończenia budynków używane są ekologiczne materiały i rozwiązania ograniczające wpływ konstrukcji na środowisko.

Ponad połowę przestrzeni inwestycji zajmą tereny zielone. W projekcie zadbano również o ograniczenie ruchu kołowego. Do dyspozycji mieszkańców zamontowane zostaną stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

