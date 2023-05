Develia rozpoczęła realizację ósmego, ostatniego etapu krakowskiej inwestycji Grzegórzecka 77, w ramach którego powstanie 80 mieszkań. Termin zakończenia budowy planowany jest na koniec września 2024 r.

Develia rozpoczęła realizację VIII etapu krakowskiej inwestycji Grzegórzecka 77.

Powstanie 80 mieszkań o szerokiej gamie metraży.

Termin zakończenia budowy planowany jest na koniec września 2024 r.

Funkcję generalnego wykonawcy powierzono firmie Expres Konkurent.

- Grzegórzecka 77 to nasza bardzo popularna inwestycja, ciesząca się dużym zainteresowaniem klientów. W ramach VIII etapu, którego przedsprzedaż rozpoczęła się w kwietniu br. zawarliśmy umowy rezerwacyjne obejmujące już kilkanaście procent oferowanych mieszkań. Z kolei w realizowanym VII etapie sprzedaliśmy ponad 60 procent lokali. W naszym krakowskim projekcie klienci doceniają funkcjonalne rozkłady, dodatkowe udogodnienia oraz bardzo atrakcyjną lokalizację w zielonej części Grzegórzek - komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży Develia.

Realizację VIII etapu w ramach usług generalnego wykonawstwa powierzono firmie Expres Konkurent. Oddanie do użytkowania gotowych mieszkań planowane jest na koniec III kwartału 2024 r. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia SARAN Architekci.

W VIII etapie zaplanowano dwa budynki, w których łącznie powstanie 80 mieszkań.

W ofercie znajdują się zarówno kompaktowe, dwupokojowe lokale o powierzchni 44 m kw., jak i przestronne, blisko 150-metrowe apartamenty.

Ceny w nowych budynkach zaczynają się już od 16 tys. zł za mkw.

Z myślą o wygodnym parkowaniu samochodów w podziemiach budynków zaprojektowano dwa garaże w systemie platform parkingowych. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych i bezpiecznych konstrukcji o wysokości do 2 metrów w halach powstanie łącznie 88 miejsc postojowych. Na terenie inwestycji wyznaczono ponadto trzy miejsca zewnętrzne dla osób z niepełnosprawnościami (osiedle będzie dostosowane do ich potrzeb) oraz dwa miejsca przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych. Przestrzenie wspólne na osiedlu urozmaicają alejki spacerowe, ściana wodna i plac zabaw. Deweloper zadba również o roślinność – zewnętrzny dziedziniec zostanie obsadzony zróżnicowaną paletą ozdobnych roślin.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl