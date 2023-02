Nawet 1 650 mieszkań - tyle lokali chce sprzedać Develia w 2023 roku. Strategia spółki obejmuje wprowadzenie do oferty nawet 2 050 nowych mieszkań.

Sprzedaż mieszkań w przedziale 1 450 - 1 650.

Wprowadzenie do oferty 1 850-2 050 nowych lokali.

Przekazania na poziomie 1 900-2 050 lokali.

Sprzedaż budynku Wola Retro.

Zawarcie umów dotyczących realizacji 600-800 lokali PRS.

Develia poinformowała o planach i kierunkach działań w 2023 roku.

Na podstawie objętej "strategii firmy na lata 2021-2025" zarząd spółki przyjął cel sprzedażowy w przedziale 1450 - 1650 lokali. Deweloper w całym 2023 roku planuje też wprowadzić do oferty 1850 - 2050 i przekazać klientom 1 900 - 2 050 mieszkań.

- W tym roku chcemy utrzymać sprzedaż na podobnym poziomie jak w 2022 roku, pomimo spowolnienia na rynku i wysokiej bazy w I kwartale 2022 roku. Powinno to pozwolić na dalsze zwiększanie udziału Develii w rynku mieszkaniowym - powiedział powiedział Andrzej Oślizło, prezes spółki.

Spółka zapowiada dalszy rozwój segmentu PRS. Zapowiada zawarcie umów dotyczących tych realizacji mieszkań na wynajem długoterminowy na poziomie 600 - 800 lokali. -

- Liczymy też, że ten rok, dzięki możliwej poprawie sytuacji makroekonomicznej w strefie euro, przyniesie odbicie w segmencie najmu instytucjonalnego - w naszej ocenie jego perspektywy w Polsce pozostają bardzo dobre. Jednak wpływ na rozwój tego rynku będzie miała także stabilność legislacji - dodał Andrzej Oślizło.

Uzupełnieniem oferty Develii dla rynku PRS ma być platforma do zarządzania najmem, którą spółka tworzy wspólnie z firmą The Heart, zajmującą się venture building.

W II kwartale 2023 roku Develia planuje sprzedaż kompleksu biurowego Wola Retro, a także podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży inwestycji Arkady Wrocławskie.

- Do końca kwietnia planujemy sfinalizować transakcję sprzedaży biurowca Wola Center w Warszawie. Środki pozyskane z jego sprzedaży przeznaczymy na spłatę kredytu związanego z projektem w kwocie 131,8 mln zł oraz dalszy rozwój w sektorach mieszkaniowym i PRS, które oferują większe zwroty z inwestycji. Dzięki dodatkowej gotówce będziemy także gotowi, aby skorzystać z potencjalnych szans rynkowych - powiedział Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Wola Retro to biurowiec klasy A, liczący powierzchnię najmu około 17 880 mkw. Autorami projektu budynku są architekci z pracowni APA Kuryłowicz & Associates. Z kolei Arkady Wrocławskie to obiekt handlowo-biurowy z ofertą zakupową i rozrywkową. Centrum składa się z 3 poziomów galerii handlowej o metrażu blisko 30 tys. mkw. powierzchni, 12 pięter biurowca, których powierzchnia wynosi prawie 10 tys. mkw oraz wielopoziomowego parkingu na ok. 1 tys. miejsc parkingowych.

- Powyższe cele nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych, i stanowią jedynie informację na temat planowanych obszarów działań i potencjalnych kierunków rozwoju w roku 2023 - podała spółka w komunikacie.

