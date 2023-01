Ursynów #22 to druga już wspólna inwestycja Develii oraz Grupo Lar Polska. W ramach projektu powstanie 174 mieszkań. Budowa osiedla zakończy się w 2024 roku.

Develia i Grupo Lar Polska zrealizują drugi projekt mieszkaniowy.

Ursynów #22 to projekt, który powstanie w Warszawie.

W budynku zaplanowano 174 lokale.

Projekt osiedla jest przygotowany przez pracownię JEMS Architekci. Będą cechować go eleganckie, proste podziały i proporcje. Cała inwestycja składa się z dwóch połączonych brył: 6-piętrowej i 11-piętrowej wieży. Znajdą się w nich w sumie 174 lokale o szerokiej palecie rozkładów i metraży.

Nowi nabywcy Ursynów#22 będą mogli wybierać spośród mieszkań 1-, 2-, 3- oraz 5-pokojowych, które zostaną wyposażone w loggie. Całość dopełnią powierzchnie komercyjne pod sklepy, gastronomię i punkty usługowe, dzięki czemu nabywcy będą mogli zaspokoić większość codziennych potrzeb na miejscu.

- Ursynów #22 to inwestycja stworzona dla mieszkańców ceniących wygodne pod wieloma względami funkcjonowanie. Oddajemy do sprzedaży lokalizację, która pozwala na wygodne dotarcie do innych dzielnic, zaspokajanie codziennych potrzeb i obowiązków oraz spędzanie wolnego czasu. Widzimy, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się lokalizacje dające mieszkańcom miejsce na złapanie oddechu od zgiełku miasta i dobrze skomunikowane z innymi dzielnicami Warszawy. Ursynów jest prężnie rozwijającą się dzielnicą, a to czynnik, który zainteresowani kupnem mieszkania biorą pod uwagę. Wygodne i funkcjonalne mieszkanie tutaj może stać się ich nowym stylem życia – mówi Janusz Kraszewski, prezes zarządu Grupo Lar Polska.

Niepokój zainteresowanych inwestycją, budzą kable wysokiego napięcia umieszczone na terenie działki kupionej przez deweloperów. Jednak inwestorzy mają na to plan i już zaczęli go konsekwentnie realizować.

- Posiadamy wszelkie niezbędne decyzje administracyjne do tego, aby przeprowadzić niezbędne prace. Dlatego 12 stycznia br. rozpoczęliśmy przebudowę krajobrazu osiedla. Zaczęliśmy od rozprowadzenia kabli w gruncie, później nastąpi rozbiórka słupów. Cała trasa kablowa linii 110 kV zostanie umieszczona w chodnikach, trawnikach i pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Ciszewskiego. Tym samym uwolnimy nowy teren pod realizację zabudowy mieszkaniowej i podniesiemy poziom estetyki osiedla - mówi Janusz Kraszewski.

Szczęśliwi mieszkają na Ursynowie

Według rankingu „Szczęśliwy Dom. Dzielnica różnorodnych potrzeb” stworzonego przez ThinkCo i Ototdom, przeprowadzonego w sierpniu 2022 r., aż 65 proc. mieszkańców Ursynowa czuje się szczęśliwymi w swojej okolicy. Ten sam raport pokazuje, że Ursynów jest doceniany za środowisko naturalne, infrastrukturę drogową i komunikacyjną, a także dostęp do rozrywki i kultury.

Ursynów jako lokalizacja mieszkaniowa posiada wiele zalet – mieszkańcy mogą korzystać z licznych sklepów (galeria handlowa KEN Center znajduje się tylko 500 metrów od planowanej inwestycji), restauracji i kawiarni, szkół, przedszkoli oraz placówek ochrony zdrowia, a w pobliskim kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znajduje się również ogólnodostępna pływalnia. To nie wszystko.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje