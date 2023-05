13 maja br. odbędzie się Dzień Otwarty osiedla Aleje Praskie w Warszawie. Deweloper Develia zaplanował m.in. oglądanie mieszkań, porady architektów, spotkania z ekspertami do spraw kredytów, strefę chillout z przekąskami oraz animacje dla dzieci.

Develia zaprasza na Dzień Otwarty w inwestycji Aleje Praskie.

Projekt mieści się przy ulicy Podskarbińskiej 32/34 na warszawskim Grochowie.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 13 maja, w godzinach 10.00-15:00.

W trakcie wydarzenia będzie można obejrzeć gotowe mieszkania i uzyskać porady architektów w zakresie planowania przestrzeni.

Aleje Praskie to zielone osiedle, które Develia realizuje na Grochowie. Obecnie w sprzedaży znajdują się lokale z II, IV i VI etapu inwestycji. Do dyspozycji klientów do końca tego roku zostanie oddanych ponad 200 mieszkań o zróżnicowanych rozkładach i metrażach. W ofercie dostępne są lokale 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchniach od 29,87 do 99,68 mkw.

Wszystkie posiadają balkony, tarasy lub ogródki. Miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej mogą zostać dostosowane do zamontowania ładowarek do pojazdów elektrycznych. Na parterze budynków zaplanowano lokale usługowe. Na terenie inwestycji powstaną alejki spacerowe, tężnia solankowa, siłownia plenerowa oraz plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Centralnym punktem osiedla będzie przestronny, wewnętrzny dziedziniec, a ruch kołowy zostanie ograniczony do minimum.

Projekt realizowany jest w trosce o ochronę środowiska. Potwierdzeniem tego jest certyfikowanie budynków międzynarodowym systemem BREEAM.

Deweloper zapewnia możliwość zarezerwowania na miejscu konkretnego mieszkania w ramach tej inwestycji - dzięki temu kupujący otrzymuje gwarancję stałej ceny.

Ceny zaczynają się od 11 800 zł za metr.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl