Develia zorganizuje Dzień Otwarty we wrocławskiej inwestycji Reja 55, który odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia. W trakcie wydarzenia będzie możliwość obejrzenia gotowych mieszkań, zapoznania się z nowym osiedlem oraz skorzystania z promocji.

Reja 55 to kameralna inwestycja powstająca w położonym w samym sercu Wrocławia Ołbinie. Projekt realizowany jest zaledwie kilometr od Placu Grunwaldzkiego i mniej niż trzy kilometry od wrocławskiego Rynku. Niedaleko znajdują się także klimatyczny Ostrów Tumski i zielone wały nad Odrą.

W ramach 6-kondygnacyjnej inwestycji powstanie 58 mieszkań, z których 23 są jeszcze dostępne. Do wszystkich lokali na wyższych piętrach przypisane są balkony, a do tych zlokalizowanych na parterze – ogródki. Nabywcy będą mieli również do dyspozycji podziemną halę garażową z komórkami lokatorskimi. Dodatkowo w przyziemiu budynku przewidziano powierzchnie komercyjne na sklepy i punkty usługowe. Projekt architektoniczny przygotowała pracownia Kik i Ziaja Architekci.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja tego roku. Ceny zaczynają się już od 12 350 zł brutto za metr kwadratowy.

22 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty inwestycji. Specjalnie na to wydarzenie Develia przygotowała unikalne promocje - wybrane lokale będzie można kupić z rabatem, a także zamówić w atrakcyjnej cenie wykończenie mieszkania „pod klucz”.

Podczas Dnia Otwartego najmłodsi goście będą mogli liczyć na dobrą zabawę pod opieką profesjonalnych animatorów. Dla wszystkich, którzy 22 kwietnia odwiedzą inwestycję, przygotowany będzie także poczęstunek.

- Dzień Otwarty inwestycji Reja 55 to okazja do zapoznania się z projektem „na żywo”. W towarzystwie przedstawicieli Develii będzie można zobaczyć wybudowane mieszkania oraz części wspólne budynku. Zachęcamy również do spotkań z naszymi ekspertami ds. kredytów oraz specjalistami ds. wykończenia „pod klucz” z pracowni architektonicznej Galerie Venis - zapowiada Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży Develia.

Develia, która w ubiegłym roku obchodziła 15-lecie działalności, to jeden z największych deweloperów w Polsce. Firma zrealizowała 41 osiedli, składających się w sumie ze 119 etapów inwestycyjnych – to ponad 16,5 tys. mieszkań o powierzchni przeszło 860 tys. m kw. Dzięki bogatemu doświadczeniu i kadrze wysokiej klasy specjalistów Develia dostarcza swoim nabywcom nieruchomości mieszkaniowe o niezmiennie najwyższej jakości.

