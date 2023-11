Develia wprowadziła do sprzedaży 274 mieszkania w ramach IV etapu inwestycji City Vibe na krakowskim Płaszowie, przy ul. Myśliwskiej 68. Aktualnie deweloper ma w stolicy Małopolski ofertę obejmującą 6 inwestycji z 435 lokalami.

Develia wprowadza do sprzedaży IV etap osiedla City Vibe.

Portfel mieszkań powiększył się o 274 lokale mieszkalne.

Zakończenie zaplanowane jest na III kwartał 2025 roku.

Ceny zaczynają się już od 11 500 zł za metr kwadratowy.

Mieszkania w całej Polsce sprzedają się w bardzo szybkim tempie. Kupują zarówno beneficjenci rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%, jak i nabywcy gotówkowi szukający w nieruchomościach atrakcyjnej inwestycji. Poza Warszawą najwięcej transakcji zawieranych jest w Krakowie - według danych agencji doradczej JLL w III kwartale br. w stolicy Małopolski sprzedano 2,7 tys. lokali. Obecnie oferta deweloperska w tym mieście jest rekordowo niska i wynosi zaledwie 3,8 tys. mieszkań. Jest to najniższa wartość od ponad 15 lat. Nowa propozycja firma Develia - IV etap inwestycji City Vibe powstającej na Płaszowie - powiększa ten zasób o 7 proc.

Sytuacja na rynku nieruchomości w Krakowie jest bezprecedensowa. Gdyby mieszkania dalej sprzedawały się w tak szybkim tempie, bez zwiększenia podaży, to wszystkie wyprzedałyby się w zaledwie cztery miesiące. Dlatego miło mi poinformować, że wprowadziliśmy do sprzedaży najnowszy etap inwestycji City Vibe z 274 mieszkaniami. W Krakowie w aktualnej w ofercie mamy 6 inwestycji obejmujących 435 lokali, co plasuje nas na pierwszym miejscu spośród wszystkich deweloperów - komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

W ramach tego etapu powstaną dwa 5-piętrowe budynki, a w każdym z nich 137 mieszkań o zróżnicowaniach metrażach od 30 do 80 mkw. i ustawnych rozkładach, umożliwiających atrakcyjną aranżację wnętrz. W projekcie uwzględniono podziemną halę garażową oraz boksy lokatorskie.

Przy projektowaniu osiedla deweloper położył duży nacisk na bliskość natury oraz bogatą ofertę rekreacyjną. Zielone tereny o powierzchni ponad 1 ha zostaną atrakcyjnie zagospodarowane - powstanie m.in. jeziorko, reprezentacyjny plac z podświetlaną fontanną, deptak oraz pełna drzew i krzewów strefa parkowa. Nabywcy będą mieli do dyspozycji m.in. siłownię plenerową oraz boisko do siatkówki. Dla dzieci przewidziano bezpieczne place zabaw oraz przestrzeń kreatywną. Ruch kołowy na terenie City VIbe został ograniczony do minimum, co wpłynie na bezpieczeństwo najmłodszych. Miłośnicy jednośladów będą mieli do dyspozycji stojaki na rowery umieszczone przed budynkami, a także boksy lokatorskie znajdujące się w garażu.

W ramach inwestycji Develia współfinansuje realizację nowej drogi łączącej ulicę Myśliwską z Nowohucką, która jeszcze bardziej usprawni komunikację z innymi dzielnicami miasta.

Autorem projektu architektonicznego IV etapu City Vibe jest pracownia B2 Studio.

