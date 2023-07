Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiego dewelopera, za 100 mln euro. Dzięki przejęciu Develia zwiększyła liczbę mieszkań w budowie o ok. 1400 oraz bank ziemi o ok. 2200 lokali.

W czerwcu Develia podpisała przedwstępną umowę nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej.

14 lipca br. UOKiK wydał zgodę na przejęcie 100 proc. udziałów w Nexity przez Develię.

Przejmując konkurencyjną firmę deweloper zwiększy skalę działalności w Warszawie i Krakowie, a także zadebiutuje w Poznaniu.

- Przejęcie Nexity to dla nas ważny krok w rozwoju, dzięki któremu znacząco umacniamy naszą pozycję w czołówce deweloperów mieszkaniowych. Transakcja pozwoli nam zwiększyć skalę działania w Warszawie i Krakowie, czyli w dwóch miastach, które z perspektywy biznesowej są dla nas najbardziej atrakcyjne - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

- Wejdziemy także do Poznania, który jest dla nas nowym rynkiem. Dzięki poszerzonej ofercie jeszcze lepiej odpowiemy na obserwowany przez nas zwiększony popyt na mieszkania, będący następstwem m.in. uruchomienia programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Oceniamy, że poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym w ostatnich miesiącach i wzrost cen lokali dodatkowo zwiększy rentowność tej transakcji - dodaje.

- Dążymy do tego, by dzięki współpracy zespołów Develii i Nexity osiągnąć pełne synergie wynikające z przejęcia. Dostrzegamy wartościowe kompetencje pracowników Nexity, m.in. w obszarach pozyskiwania gruntów czy realizacji inwestycji, które wzmocnią nas w spełnieniu strategicznych celów – podsumowuje Andrzej Oślizło.

Grupa Nexity jest jednym z liderów rynku deweloperskiego we Francji. Od 2011 r. firma jest obecna także w Polsce, gdzie przekazała dotychczas ponad 3500 mieszkań w ramach 12 projektów (28 etapów inwestycji).

Na koniec 2022 r. Nexity posiadała w Polsce ok. 1400 lokali na różnych etapach budowy oraz bank ziemi na poziomie ok. 2200 lokali. Inwestycje firmy są zlokalizowane w Warszawie (ok. 65% całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań), Krakowie (25%) i Poznaniu (10%). Ponadto Nexity zawarło umowy przedwstępne nabycia gruntów umożliwiających realizację kolejnych ok. 2300 lokali.

- Wykorzystaliśmy dobry moment na zwiększenie potencjału rynkowego Develii. Dzięki sprzyjającej sytuacji rynkowej spodziewamy się, że zwrot na kapitale własnym będzie jeszcze wyższy niż szacowaliśmy na etapie negocjacji umowy - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii. – Na sfinansowanie transakcji otrzymaliśmy od konsorcjum banków kredyt w wysokości 200 mln zł, co potwierdza wiarygodność i bardzo dobrą sytuację finansową Develii. Pozostałą część pokryliśmy ze środków własnych – dodaje.

Łączna kwota transakcji wyniosła 100 mln euro (ok. 443 mln zł). Zgodnie z umową bieżące przepływy pieniężne oraz zyski osiągnięte przez Nexity w 2023 r. przypadną Develii.

Umowa przyrzeczona podpisana przez Develię dotyczy nabycia 100% udziałów 19 polskich spółek zależnych od Nexity. Develia uzyskała również kontrolę nad 10 spółkami komandytowymi (których komandytariuszami i komplementariuszami są nabywane spółki), prowadzącymi działalność deweloperską w Polsce. Przed finalizacją transakcji Develia otrzymała zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Aktualnie Nexity realizuje w Polsce inwestycje takie jak m.in. Bemowo Line, Bemosphere i Next Ursus w Warszawie, City Vibe w Krakowie oraz Malta Point w Poznaniu.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie. Develia zrealizowała 45 osiedli, składających się w sumie ze 129 etapów inwestycyjnych – to blisko 17 tys. mieszkań o powierzchni ponad 924 tys. m kw. W 2022 r. Develia wypracowała 1067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 231,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

