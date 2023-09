Develia zakończyła budowę i rozpoczęła przekazywanie nabywcom mieszkań wchodzących w skład II i III etapu inwestycji Przy Mogilskiej na krakowskim Prądniku Czerwonym. Niemal wszystkie dostępne lokale zostały już sprzedane lub zarezerwowane.

Develia zakończyła budowę i rozpoczęła przekazywanie lokali dostępnych w ramach II i III etapu inwestycji Przy Mogilskiej.

Projekt zlokalizowany jest na krakowskim Prądniku Czerwonym.

W ramach II i III etapu osiedla na krakowski rynek trafiło 273 lokale mieszkalne.

W ramach II i III etapu osiedla w kaskadowych budynkach o wysokości od 4 do 13 pięter powstały 273 mieszkania. Do wszystkich, w zależności od kondygnacji, przylegają przestronne loggie, balkony lub zielone ogródki. Mieszkańcy do swojej dyspozycji mają również podziemną halę garażową z miejscami postojowymi, boksami garażowymi, komórki lokatorskie oraz parking naziemny. Całość została zrealizowana w podwyższonym standardzie z zastosowaniem energooszczędnych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Zapewni to niższe rachunki za media i eksploatację powierzchni wspólnych budynku.

Jednym z atutów projektu Przy Mogilskiej jest jego lokalizacja w dzielnicy Prądnik Czerwony, na styku osiedli Dąbie i Rakowice. Dzięki bliskości dużych arterii miejskich oraz Ronda Mogilskiego można sprawnie dojechać do wszystkich rejonów Krakowa. Rynek Główny oddalony jest o 3 kilometry.

Projekt architektoniczny opracowała pracownia MTWW Architekci, a funkcję generalnego wykonawcy pełniła firma Expres-Konkurent.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl