Develia rozbudowuje infrastrukturę drogową w Krakowie.

W dzielnicy Czyżyny, przy ulicy Galicyjskiej Develia realizuje rozbudowany kompleks mieszkaniowy Centralna Park. Inwestycja cieszy się dużą popularnością wśród nabywców mieszkań w stolicy Małopolski - obecnie w budowie znajdują się ósmy, dziewiąty i dziesiąty etap tego projektu. Kupujący doceniają funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, zastosowanie energooszczędnych materiałów, dobry dostęp do komunikacji miejskiej oraz bliskość terenów rekreacyjnych. Aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację osiedla z innymi częściami Krakowa, w 2022 roku Develia w porozumieniu z władzami miejskimi zakończyła budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Sołtysowskiej, co pozwoliło rozładować tworzące się w tej okolicy korki.

To tylko część udogodnień komunikacyjnych, jakie Develia prowadzi w Czyżynach.

Obecnie rozbudowujemy układ drogowy o kolejne rondo i nową drogę łączącą ulicę Centralną z ulicą Na Załęczu. To usprawni komunikację w tym rejonie. W ramach tych inwestycji przebudowywane są również sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także infrastruktura ciepłownicza, co zwiększy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców całej dzielnicy. Warto podkreślić, że całkowity koszt budowy po naszej stronie to 21,5 mln złotych - mówi Mariusz Poławski, wiceprezes firmy Develia.