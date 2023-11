Rusza realizacja projektu Przemyska Vita, nowej inwestycji firmy deweloperskiej Develia na gdańskim Ujeścisku. Zakończenie zaplanowano na III kwartał 2025 roku. Firma uzyskała również pozwolenie na budowę II etapu.

Develia rozpoczyna budowę inwestycji Przemyska Vita.

Osiedle powstanie na gdańskim Ujeścisku.

Rolę Generalnego Wykonawcy będzie pełnić firma GPEC Serwis.

Zakończenie zaplanowano na III kwartał 2025 roku.

Przemyska Vita wyróżnia się na tle aktualnych realizacji mieszkaniowych w Trójmieście - oprócz dwóch kameralnych budynków powstaną również miejskie wille.

W I etapie inwestycji przewidziano 146 mieszkań w szerokiej gamie rozkładów i metraży. W 4-piętrowych budynkach wielorodzinnych znajdą się zarówno 32-metrowe kawalerki, jak i przestronne, ponad stumetrowe apartamenty z antresolami. Natomiast w każdej z 7 willi zaprojektowano po cztery lokale liczące 88-89 m kw. powierzchni. W zależności od kondygnacji każdy z nich będzie miał przestronny balkon lub zielony ogród. W każdym pokoju zamontowane zostaną wysokie drzwi balkonowe, dzięki czemu mieszkania będą bardzo dobrze doświetlone. Komfort poprawią także szyby okienne odbijające refleksy.

Do użytku mieszkańców oddane zostaną miejsca parkingowe w garażu podziemnym oraz naziemne stanowiska postojowe, w tym stacja do ładowania samochodów elektrycznych, wózkarnia oraz pomieszczenia na jednoślady. Do budowy inwestycji Develia zastosuje wysokiej jakości, energooszczędne materiały, m.in. ekologiczne bloczki silikatowe, izolacje termiczne z materiałów o wysokich parametrach, termoizolacyjne łączniki balkonowe czy trzyszybową stolarkę okienną. Zapewni to niższe rachunki za energię cieplną i elektryczną przyszłym lokatorom. Budynki charakteryzować się będą także bardzo dobrą, ponadstandardową akustyką.

Części wspólne osiedla zostaną wypełnione różnorodną roślinnością, która stworzy warunki do odpoczynku i codziennej regeneracji. Tereny zielone zajmą co najmniej 40 proc. całej inwestycji. W projekcie przewidziano ogrody deszczowe oraz kilkaset nasadzeń, w tym dużą liczbę dorodnych drzew.

Wyróżnikiem Przemyska Vita będzie infrastruktura rekreacyjna z dwoma placami zabaw, zewnętrzną siłownią, polaną do jogi, stolikiem do szachów, boiskiem do gry w bule i torem do dysk-golfa. Dodatkowo na osiedlu przewidziano ciąg pieszo-rowerowy, ławostoły piknikowe, leżaki, hamaki, a także miejsce do grillowania oraz wybieg dla psów. Wyjątkową atrakcją dla dzieci będzie tyrolka oraz zjeżdżalnia na skarpie.

Przemyska Vita to jedna z naszych topowych inwestycji, w której przewidzieliśmy wiele nowatorskich udogodnień, mających na celu stworzenie idealnej przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. Powstaje w lokalizacji, która łączy w sobie dobry dostęp do miejskiej infrastruktury usługowo-komunikacyjnej oraz terenów zielonych. Połączenie to sprawia, że jest to projekt uniwersalny - odpowiednie mieszkanie znajdą tu zarówno single, młode pary, jak i rodziny z dziećmi. Dobry dojazd do centrum Gdańska i zróżnicowana oferta sprawiają, że jest to także propozycja dla inwestorów indywidualnych szukających lokali na wynajem. Wszystko to powoduje, że odnotowujemy dobre wyniki przedsprzedaży - mamy już ponad 30 proc. sprzedanych mieszkań i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę II etapu Przemyska Vita, który niedługo wprowadzimy do oferty - komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

W bezpośrednim sąsiedztwie Przemyska Vita znajduje się park leśny na Kozaczej Górze wraz z popularną platformą widokową, ścieżkami spacerowymi, trasami rowerowymi, placem zabaw i wybiegiem dla psów. Nieopodal osiedla znajdują się również miejskie zbiorniki retencyjne.

Develia wybuduje także brakujący fragment ulicy Przemyskiej z łącznikiem do ul. Wadowickiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji osiedlowej. Tereny wzdłuż trasy zostaną urozmaicone licznymi nasadzeniami i elementami małej architektury.

Autorem projektu architektonicznego jest pracownia B1 Architekci. Ceny zaczynają się już od 9 599 zł za metr kwadratowy.

Przemyska Vita to nie jedyny projekt Develii realizowany w Gdańsku. W sprzedaży znajdują się także sąsiednie Ujeścisko Vita, Via Flora na Chełmie, Szmaragdowy Park w Oruni Górnej, Południe Vita na Łostowicach oraz Osiedle Latarników na Letnicy.

