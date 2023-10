Przy ulicy Wojciecha Skowrońskiego w Poznaniu ruszają prace budowlane w III etapie inwestycji Malta Point. Develia zrealizuje tu łącznie 157 mieszkań. Inwestycja powstaje w pobliżu Jeziora Maltańskiego.

Wystartowały prace budowlane kolejnego etapu inwestycji Malta Point.

Osiedle Develia rośnie w Poznaniu.

Inwestycja powiększy się o 157 mieszkań.

Osiedla powstaje niemal w samym centrum Poznania, w dzielnicy Rataje, w pobliżu Jeziora Maltańskiego.

Po nabyciu w lipcu br. 100 proc. udziałów polskich spółek Nexity nowym właścicielem i inwestorem osiedla została Develia.

- Pierwsze dwa etapy Malta Point, realizowane jeszcze przez poprzedniego inwestora, cieszyły się dużą popularnością wśród poznaniaków. Docenili oni zwłaszcza topową lokalizację na Ratajach. Wyróżnia ją bogata oferta sklepów, restauracji, placówek ochrony zdrowia i edukacyjnych, sąsiedztwo nabrzeży Jeziora Maltańskiego i Warty oraz terenów zielonych i rekreacyjnych - podkreśla Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

- III etap osiedla to dla nas przedsięwzięcie szczególne. Inauguruje działalność Develii na poznańskim rynku mieszkaniowym. Dołożymy wszelkich starań, aby kontynuowany przez nas projekt spotkał się z równie ciepłym przyjęciem nabywców - zapowiada.

W III etapie Malta Point powstaną̨ dwa pięciopiętrowe budynki. Oferowane w nich mieszkania będą wyróżniać się zróżnicowanymi metrażami i ustawnymi rozkładami z ogródkami i balkonami. Nabywcy będą mieli do swojej dyspozycji podziemny garaż i 157 stanowisk parkingowych dla rowerów. Wypełnione roślinnością patio z placem zabaw zapewni doskonałe warunki do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Na zielonych dachach zakwitnie zieleń ekstensywna, co pozytywnie wpłynie na czystość powietrza, zmniejszy nagrzewanie się budynków i spowoduje mniejsze oddawanie ciepła.

Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest na II kwartał 2025 roku.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Archikwadrat.

Ceny zaczynają się już od 10 704 zł za mkw.

