Przy ulicy Ślężnej 118 we Wrocławiu ruszyła budowa osiedla Ślężna Vita - nowego projektu firmy Develia. 4 km od Starego Miasta powstanie 199 lokali mieszkalnych oraz 10 handlowo-usługowych. Funkcję generalnego wykonawcy powierzono firmie Strabag.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w pierwszej połowie 2025 r. Trwają już prace przygotowawcze do budowy nowoczesnego kompleksu z szeroką ofertą mieszkań - od kompaktowych, 2-pokojowych lokali „na start” po przestronne, ponad 100-metrowe apartamenty. W każdym z nich będzie balkon. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana hala garażowa z komórkami lokatorskimi. Na parterze znajdzie się 10 lokali usługowo-handlowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli zrobić codzienne zakupy na miejscu.

- Ślężna Vita to projekt, który odpowiada na potrzeby wszystkich grup nabywców. Zainteresowanie naszą propozycją potwierdzają wyniki sprzedaży - od października ubiegłego roku sprzedaliśmy tu już 120 mieszkań - komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

Za projekt odpowiada pracownia Dziewoński, Łukaszewicz – Architekci.

Ceny zaczynają się już od 11 900 zł za metr kwadratowy.

