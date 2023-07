W trzech budynkach powstanie łącznie 111 lokali w zróżnicowanych metrażach – od 26 do nawet 101 metrów kwadratowych. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie dodatkowa przestrzeń w postaci balkonu, antresoli lub przestronnego tarasu z ogródkiem.

W ramach projektu deweloper zaplanował szereg udogodnień dla mieszkańców: cichobieżne windy, komórki lokatorskie, miejsca postojowe w hali garażowej, a także miejsca postojowe naziemne. Zadbano również o przestrzeń zewnętrzną – oprócz placów zabaw dla najmłodszych i stojaków rowerowych powstaną również ogrody deszczowe, tworzące idealne warunki do codziennego wypoczynku. Teren osiedla zostanie także intensywnie zadrzewiony.

Lokalizacja inwestycji cieszy się doskonałą siecią połączeń drogowych i komunikacyjnych. Przebiegająca nieopodal południowa obwodnica Gdańska pozwala sprawnie dotrzeć do innych rejonów Trójmiasta, na bałtyckie plaże oraz w kierunku drogi ekspresowej S7. Wygodną alternatywą dla samochodu może być komunikacja miejska – najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości zaledwie kilkuminutowego spaceru.

Tuż obok planowany jest także nowy odcinek Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, która umożliwi mieszkańcom szybszy dojazd do pracy czy szkoły. Deweloper przysłuży się lokalnej społeczności poprzez budowę nowych dróg - ulicę Kazimierza Wielkiego wraz z drogami bocznymi.

Kolejną zaletą osiedla jest rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa. W pobliżu dostępne są szkoły, przedszkola, przychodnie, sklepy (Lidl, Żabka, Stokrotka) i restauracje. W sąsiedztwie nie brakuje atrakcyjnych terenów zielonych i rekreacyjnych, takich jak Park Oruński, Park Ferberów czy Gaj Ojców.

Południe Vita to projekt dostosowany do aktualnych potrzeb i preferencji potencjalnych nabywców mieszkań. Rodziny z dziećmi docenią spokojne, zielone otoczenie oraz bliskość placówek edukacyjnych, podczas gdy osoby aktywne ucieszy sąsiedztwo parków i terenów rekreacyjnych. Dobra komunikacja z innymi częściami Trójmiasta to z kolei atrakcyjna opcja inwestycyjna – mówi Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży Develia S.A.