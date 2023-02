Develia rozpoczyna realizację X etapu inwestycji Centralna Park, która powstaje w krakowskiej dzielnicy Czyżyny. W jego ramach zaprojektowano 145 mieszkań. Budowa mieszkań wystartuje w marcu, a zakończenie planowane jest na III kwartał 2024 roku.

Oferta Centralna Park X jest urozmaicona - nabywcy mają do wyboru szeroką gamę lokali o metrażach od 32 do 86 mkw. o zróżnicowanych rozkładach. Do każdego mieszkania przynależy balkon lub ogródek. W podziemnej hali garażowej, oprócz pojedynczych i podwójnych stanowisk parkingowych, znajdą się także komórki lokatorskie. Deweloper zapewni również pulę miejsc postojowych w ramach ogólnodostępnego parkingu zewnętrznego. Mieszkańcy będą mogli korzystać z części rekreacyjnych osiedla, m.in. siłowni czy atrakcyjnego placu zabaw.

- Centralna Park to jeden z naszych największych projektów w stolicy Małopolski. Od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem kupujących ze względu na korzystną lokalizację oraz przemyślaną i atrakcyjną architekturę. W 2022 roku sprzedaliśmy na tym osiedlu 250 mieszkań - komentuje Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia.

Develia, oprócz realizacji osiedla, wybudowała również dla mieszkańców dzielnicy Czyżyny rondo na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Sołtysowskiej. Deweloper dalej rozbudowuje lokalny układ drogowy, aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację. W tym roku powstanie kolejne rondo oraz nowa droga, która połączy ul. Centralną z ul. Na Załęczu.

Rodziny z dziećmi oraz miłośnicy aktywnego trybu życia docenią bliskość jednego z największych krakowskich parków, 60-hektarowego Parku Lotników Polskich z kilometrami alejek spacerowych, ścieżek rowerowych, placami zabaw dla najmłodszych, skate parkiem, pump trackiem oraz uwielbianym przez młodych krakowian Ogrodem Doświadczeń im. Stanisława Lema. Blisko osiedla położone są także stadion lekkoatletyczny AWF, zespół pływalni, kryte korty tenisowe i ścianka wspinaczkowa. W okolicy znajduje się wiele restauracji, punktów usługowych, szkół i przedszkoli.

Ceny mieszkań w X etapie zaczynają się już od 9500 zł za mkw.

Autorem projektu architektonicznego jest pracownia Saran Architekci.

Develia, która w ubiegłym roku obchodziła 15-lecie działalności, to jeden z największych deweloperów w Polsce. Firma zrealizowała 41 osiedli, składających się w sumie ze 119 etapów inwestycyjnych – to ponad 16,5 tys. mieszkań o powierzchni przeszło 860 tys. m kw. Dzięki bogatemu doświadczeniu i kadrze wysokiej klasy specjalistów Develia dostarcza swoim nabywcom nieruchomości mieszkaniowe o niezmiennie najwyższej jakości.

