Develia we współpracy z The Heart uruchamia platformę do zarządzania mieszkaniami na wynajem. Aplikacja działa pod marką Flatte - w pierwszym etapie w Warszawie i Wrocławiu.

Prace nad budową narzędzia do zarządzania najmem firmy rozpoczęły w II kwartale 2022 roku. Develia wraz z partnerem The Heart uruchomiła platformę do zarządzania mieszkaniami na wynajem. Aplikacja działa pod marką Flatte. Na ten moment działa we Wrocławiu i w Warszawie obsługując najemców i właścicieli. Wkrótce pojawi się w kolejnych miastach Polski. Flatte służy do kompleksowej obsługi najmu. Jej zasobów nie będzie tworzyła tylko Develia. Mieszkania za pośrednictwem platformy mogą być wystawione przez właścicieli instytucjonalnych i indywidualnych. Kojarzeniem popytu z podażą oraz całą obsługą najmu w modelu PRS zajmuje się zespół Flatte. Czytaj więcej Develia przejęła polskie spółki Nexity Użytkownicy platformy mogą liczyć na wsparcie w zakresie marketingu lokali przeznaczonych na wynajem, a także w obsłudze tego procesu, w tym znalezienie najemcy, podpisanie umowy czy rozliczenia czynszu. Planowane jest również udostępnienie dodatkowych usług dla najemców, takich jak catering, sprzątanie czy naprawy. Prace nad budową narzędzia do zarządzania najmem firmy rozpoczęły w II kwartale 2022 roku. Za stworzenie platformy oraz jej funkcjonowanie odpowiada The Heart jako partner technologiczny projektu. Do 2027 roku platforma ma obsługiwać kilkanaście tysięcy mieszkań. Czytaj więcej PRS-ów nad Wisłą będzie więcej. Trzeba wspomóc ich budowę Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

