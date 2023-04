Orawska Vita to nowa inwestycja firmy Develia we Wrocławiu. W I etapie osiedla na zielonym Ołtaszynie powstaną dwa trzykondygnacyjne budynki z 205 mieszkaniami.

Develia ruszyła ze sprzedażą I etapu osiedla Orawska Vita.

Na wrocławski rynek trafi 205 nowych mieszkań.

W ramach inwestycji deweloper zaprojektował dla mieszkańców rozwiązania podnoszące komfort użytkowania i wspierających sąsiedzką integrację.

Rozpoczęcie budowy I etapu osiedla przewidziane jest na II kwartał 2023 r.

W kameralnych, trzykondygnacyjnych budynkach osiedla Orawska Vita powstanie 205 mieszkań - od kompaktowych lokali dwupokojowych, liczących 33 mkw., po przestronne apartamenty o powierzchni 96 mkw. Wszystkie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie zacisznych stref do pracy zdalnej. Mieszkania na najwyższych kondygnacjach będą miały nawet do 4 metrów wysokości. Duże okna zagwarantują odpowiednie doświetlenie. Do każdego przypisane są także powierzchnie zewnętrzne w postaci balkonu, loggii lub obszernego ogródka. W części powstaną również ogrody zimowe. W budynkach zainstalowane zostaną cichobieżne windy.

Do dyspozycji mieszkańców Orawska Vita zostanie oddana podziemna hala garażowa z 213 szerokimi miejscami postojowymi, 158 komórkami lokatorskimi i 30 boksami rowerowymi. Goście będą mogli zaparkować przy ul. Orawskiej na miejscach postojowych ogólnodostępnych. Inwestycja dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne pozwolą płacić niższe rachunki za eksploatację części wspólnych.

Osiedle Orawska Vita sprzyja integracji

Orawska Vita zapewni rozwiązania, mające na celu zacieśnianie dobrosąsiedzkich relacji i umożliwienie odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku. Ruch kołowy będzie odbywał się poza terenem osiedla. Wewnętrzne dziedzińce i przestrzenie wokół budynków zostaną zadrzewione i zakrzewione. Mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas i spotykać się z sąsiadami w cieniu zielonych pergoli. Deweloper ustawi również ławki z możliwością solarnego ładowania telefonów i specjalne karmniki na książki, zachęcające do lektury na świeżym powietrzu. Rodziny z dziećmi docenią dwa nowoczesne place zabaw, a miłośnicy aktywnego trybu życia – rowerownię, rozbudowaną strefę rekreacyjną oraz zielony szlak pieszo-rowerowy, łączący osiedle z przystankami komunikacji miejskiej. Przed wejściami do wybranych klatek schodowych staną również stacje naprawcze dla rowerów.

W trosce o komfortowy dojazd do osiedla w projekcie uwzględniono remont ulicy Łubinowej i Orawskiej oraz budowę dodatkowej drogi w postaci trasy pieszo-rowerowej do ulicy Spiskiej i Koszyckiej.

Dzięki tym usprawnieniom mieszkańcy inwestycji będą mogli szybko i sprawnie dotrzeć do komunikacji miejskiej, która łączy Ołtaszyn praktycznie z każdą częścią miasta. W pobliżu planowana jest wschodnia obwodnica Wrocławia, która ułatwi dojazd do innych części miasta oraz tras wylotowych (A4, S5 oraz S8).

W ramach inwestycji deweloper zaprojektował dla mieszkańców rozwiązania podnoszące komfort użytkowania. fot. mat. pras.

Autorem projektu architektonicznego Orawska Vita jest pracownia Dziewoński-Łukaszewicz s.c. Architekci.

Rozpoczęcie budowy I etapu osiedla przewidziane jest na II kwartał 2023 r.

Ceny mieszkań zaczynają się od 9 399 zł za m kw.

Develia, która w ubiegłym roku obchodziła 15-lecie działalności, to jeden z największych deweloperów w Polsce. Firma zrealizowała 41 osiedli, składających się w sumie ze 119 etapów inwestycyjnych – to ponad 16,5 tys. mieszkań o powierzchni przeszło 860 tys. m kw. Dzięki bogatemu doświadczeniu i kadrze wysokiej klasy specjalistów Develia dostarcza swoim nabywcom nieruchomości mieszkaniowe o niezmiennie najwyższej jakości.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje