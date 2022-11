19 listopada Develia organizuje Dzień Otwarty na krakowskim Osiedlu Centralna Park. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z inwestycją i obejrzeć gotowe mieszkania. Nie zabraknie ofert specjalnych - rabaty na mieszkania sięgają nawet 71 tys. zł.

19 listopada odbędzie się Dzień Otwarty na osiedlu Centralna Park w Krakowie.

Osiedle Centralna Park powstaje przy ulicach Centralnej i Galicyjskiej.

W ofercie dewelopera znajdują się mieszkania o metrażach od 32 do 82 mkw.

Podczas Dnia Otwartego mieszkania będzie można zarezerwować już od 7 650 zł za m kw. Wszyscy chętni będą mogli zasięgnąć porad doradców oraz ekspertów kredytowych, a także w zakresie wykończenia wnętrz pod klucz. W trakcie wydarzenia przewidziano również poczęstunek oraz atrakcje dla dzieci, o które zadbają profesjonalni animatorzy.

Osiedle Centralna Park powstaje przy ulicach Centralnej i Galicyjskiej w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Czyżyny. Takie położenie gwarantuje przyszłym mieszkańcom szereg udogodnień. Rynek Główny oddalony jest od inwestycji zaledwie o 5,5 km, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Centrum Handlowe M1. W pobliżu zlokalizowane są przystanki autobusowe i tramwajowe, a sprawny wyjazd z miasta zapewniają droga wojewódzka nr 776 oraz droga krajowa nr 79.

- Szybki dojazd do AWF i Politechniki Krakowskiej czyni projekt Centralna Park atrakcyjnym pod kątem inwestycyjnego zakupu mieszkania na wynajem. W przyszłości mieszkańcy będą mogli dodatkowo skorzystać z nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej, łączącej Płaszów z Mistrzejowicami – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

Rodziny z dziećmi oraz miłośnicy aktywnego trybu życia docenią bliskie położenie jednego z największych krakowskich parków: 60-hektarowego Parku Lotników Polskich z kilometrami alejek spacerowych, ścieżek rowerowych, a także placami zabaw i skate parkiem.

W ofercie dewelopera znajdują się mieszkania o zróżnicowanych rozkładach i metrażach od 32 do 82 mkw. Do wszystkich przypisane są balkony, tarasy lub ogródki. W ramach inwestycji powstanie również podziemny garaż z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi oraz naziemne stanowiska parkingowe. Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną również plac zabaw, plenerowa siłownia oraz zewnętrzne stojaki na rowery.

