Krakowskie samorządowe przedszkole nr 110 im. Marii Kownackiej wzbogaciło się o nowe drzewa i krzewy. Zieloną oazę stworzyły przedszkolaki przy wsparciu wolontariuszy z firmy deweloperskiej Develia oraz aktywistów z organizacji Dotlenieni.org.

Develia przy wsparciu dzieci i aktywistów Dotlenieni.org zazieleniła Krakowskie samorządowe przedszkole nr 110 im. Marii Kownackiej.

Przedszkole wzbogaciło się o nowe drzewa i krzewy.

Kolejne akcje sadzenia roślinności planowane są w placówkach oświatowych w Gdańsku, Katowicach i Warszawie.

Na terenie samorządowego przedszkola nr 110 w Krakowie posadzono nowe drzewa, w tym magnolie, wiśnie, jabłonie i klony palmolistne. Dodatkowo ogródek przedszkolny zazieleniły również przepiękne krzewy: agrest na pniu, hibiskus, tamaryszek drobnolistny, bukszpan, jałowiec, mahonie pospolite, laurowiśnie wschodnie i rododendrony. W sadzeniu aktywnie uczestniczyły przedszkolaki przy wsparciu wolontariuszy z firmy Develia.

Jednocześnie zespół ekspertów z fundacji Dotlenieni.org zorganizował dla podopiecznych placówki warsztaty z sadzenia skrzydłokwiatów w kokedamach. Ta japońska sztuka sadzenia roślin w kuli ziemi i mchu, bez użycia doniczki, wywodzi się z ikebany i bonsai. Naturalne ozdoby w duchu „zero waste” posłużą małym ekologom zarówno w klasach, jak i w ich domach.

Na terenie samorządowego przedszkola nr 110 w Krakowie posadzono nowe drzewa. fot. mat. pras.

- Kontynuujemy naszą akcję zazieleniania placówek oświatowych, prowadzoną wspólnie z fundacją Dotlenieni.org. Nasadzenia drzew i krzewów organizujemy w miastach, w których realizujemy nasze inwestycje deweloperskie. Inicjatywę rozpoczęliśmy jesienią zeszłego roku we Wrocławiu - mówi Dominika Majewska, marketing manager z firmy Develia. - Teraz dotarliśmy do Krakowa, a w najbliższym czasie z nowymi sadzonkami pojedziemy również do Gdańska, Katowic i Warszawy.

We wszystkich naszych inwestycjach kładziemy duży nacisk na proekologiczne rozwiązania. Chcemy jednak pójść o krok dalej i dlatego zazieleniamy miejsca, gdzie dużo czasu spędzają mieszkańcy naszych osiedli. Osoby decydujące się na zakup mieszkania często zwracają uwagę na otoczenie, oczekując, że w pobliżu będzie dużo drzew - dodała.

Drzewa to źródło tlenu. Według szacunkowych danych jedno drzewo pochłania rocznie około 6-7 kg CO2. Jeden hektar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza z kolei około 700 kilogramów tlenu. Zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie dla 2500 osób. Uważa się, że najwięcej węgla pochłaniają drzewa w fazie wzrostu i rozwoju, czyli te tworzące drzewostany młode i intensywnie przyrastające. Tereny zielone pełnią też funkcję ochronną. W upalne dni ochładzają powietrze atmosferyczne, zapewniając komfortowe warunki osobom przebywającym w ich otoczeniu. To szczególnie ważne w przedszkolach, gdzie dzieci w okresie wiosenno-letnim dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl