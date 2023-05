Deweloper Acciona w 2023 r. planuje wprowadzić do sprzedaży 400 mieszkań. Czy planuje podnieść ich ceny? Katarzyna Unold, prezeska Acciona wyjaśnia, że firmie zależy na tempie sprzedaży, a nie windowaniu marży, więc rewolucyjnych zmian nie będzie.

Acciona w 2023 roku do sprzedaży wprowadzi w sumie 400 lokali.

Deweloper przygotowuje się na odbicie na rynku mieszkaniowym.

Jeśli chodzi o ceny mieszkań, Acciona będzie się dostosowywać do uwarunkowań rynku.

Acciona to deweloper działający w Polsce od 30. Do niedawna głównie w Warszawie. W tym roku deweloper wszedł również na rynek trójmiejski, na którym obecnie realizuje dwie inwestycje.

Katarzyna Unold, prezeska ACCIONA

- W tym roku planujemy wprowadzić do sprzedaży około 400 mieszkań. Obecnie koncentrujemy się na dywersyfikacji produktów dostępnych w naszej w ofercie. Staramy się tworzyć projekty o różnych charakterach - od popularnych po butikowe. W tym roku weszliśmy na rynek trójmiejski, na którym realizujemy dwie inwestycje - Zbożowa i Kamienna Grobla. Cały czas poszerzamy także portfolio w Warszawie, czego efektem jest między innymi inwestycja osiedla Rytmo - mówi Katarzyna Unold.

Rynek mieszkaniowy lekko ożył

Deweloper przygotowuje się na odbicie na rynku mieszkaniowym. Szaleństwa zakupowego nie ma, ale ruch w biurach sprzedaży wyraźnie widać.

W naszych biurach sprzedaży obserwujemy raczej klientów, którzy realizują teraz potrzebę odłożoną w czasie. Ze względu na niepewną sytuację w 2022 roku wiele osób zrezygnowało wtedy z tak dużych kroków jak zakup mieszkania - wyjaśnia Katarzyna Unold.

Pytana, czy w związku z tym Acciona przewiduje podwyżki cen mieszkań wyjaśnia, że w tej kwestii rewolucyjnych zmian raczej nie będzie.

Według raportów JLL już widać, że ceny lekko rosną. Będziemy się dostosowywać do rynku, ale raczej będą to drobne korekty. Mamy zakontraktowane roboty budowlane i zabezpieczoną cenę wykonawstwa. Zależy nam na tempie sprzedaży, a nie na windowaniu marży - wyjaśnia prezeska Acciony.

Czy aktualnie warto kupić mieszkanie?

Katarzyna Unold uważa, że inwestowanie w nieruchomości wymaga dobrej znajomości rynku i oceny kupowanego produktu. Trzeba brać pod uwagę wiele czynników.

- Bardzo istotna jest lokalizacja danej inwestycji, która przede wszystkim wpływa na popularność danego miejsca. Pod uwagę nie tylko powinno się brać bieżące atuty, ale także potencjał danego miejsca w przyszłości. Wielkość i rozkład mieszkania także powinny być dopasowane do potrzeb przyszłych lokatorów. Przy zakupie nieruchomości warto również zwrócić uwagę na jakość całego budynku, na to, jaki ma standard, jaka jest jakość jego wykonania. Nie każdy zakup zawsze się opłaca, ale uważam, że patrząc ogólnie na inwestycje w nieruchomości, jest to nadal rynek, który ma potencjał. Zwłaszcza w dobie wysokiej inflacji - wyjaśnia Katarzyna Unold.

Deweloperzy nie mają łatwo

Dodaje, że obecnie przed deweloperami stoi wiele wyzwań. Jednym z największych jest brak dobrze zlokalizowanych działek budowlanych. Drugą kwestią są ciągłe zmiany legislacyjne, z którymi zmagają się firmy budowlane.

- Nieprzewidywalność zmian w prawie skutkuje opóźnieniami w realizacjach konkretnych inwestycji. Wyzwaniem, o którym nie sposób nie wspomnieć, są coraz wyższe ceny wykonawstwa, które przekładają się na potrzebę posiadania dużo większego kapitału na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji - przekonuje Katarzyna Unold.

