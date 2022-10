Powodów zakupu mieszkania może być wiele. Większość nabywców chce po prostu zamieszkać we własnych czterech kątach, to zdarzają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i planują zakup przeznaczyć właśnie na cele związane z działalnością.

1 lipca 2022 roku weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym są lepiej chronieni - mają możliwość odzyskania całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera.

Ochronie DFG nie podlega lokal mieszkalny, który został zakupiony z myślą o prowadzeniu w nim działalności gospodarczej.

Podczas zakupu mieszkania kluczowe jest to, kto będzie stroną umowy zawieranej z deweloperem - przedsiębiorca czy konsument.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który od 1 lipca 2022 roku chroni nabywców domów i mieszkań z rynku pierwotnego, obejmuje swoją ochroną tylko osoby fizyczne, które kupują lokal służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych na podstawie umowy deweloperskiej. Oznacza to, że zakup mieszkania znajdującego się w budowie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - o ile występuje ona w tej transakcji jako przedsiębiorca - nie będzie podlegał ochronie DFG.

Jakub Nowakowski, ekspert ds. prawnych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym podkreśla, że kluczowe jest to, kto będzie stroną umowy zawieranej z deweloperem: Jan Kowalski – przedsiębiorca czy Jan Kowalski – konsument.

- Jeśli osoba prowadząca działalność podpisze jako Jan Kowalski - konsument umowę deweloperską, wówczas ma zapewnioną ochronę DFG. Co więcej, nie wyklucza to możliwości prowadzenia w przyszłości w tym lokalu działalności gospodarczej - stanie się to już po przeniesieniu własności i wygaśnięciu ochrony DFG. Gwarancja DFG obowiązuje do momentu przeniesienia własności. To, do czego właściciel będzie później wykorzystywał mieszkanie (np. prowadzenie firmy, wynajem etc.), nie ma więc znaczenia - mówi Jakub Nowakowski.

Dodaje, że warto o tym pamiętać, jeśli rozważamy, czy kupić nieruchomość znajdującą się jeszcze w budowie „na siebie” czy „na firmę”.

- Dokonując zakupu jako konsument, zyskamy gwarancję ochrony 100 proc. wpłaconych środków na wypadek, gdyby np. inwestycja nie została ukończona. Warto też pamiętać, że ochrona DFG dotyczy tylko tych inwestycji, których sprzedaż rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 lipca 2022 roku - zaznacza Jakub Nowakowski.

