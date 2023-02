Jak pokazują najnowsze dane ceny mieszkań w ubiegłym roku podrożały o około 10 proc. Czy deweloperzy rozważają kolejne podwyżki cen lokali? Zobacz co mówią przedstawiciele branży.

Ostatnie kwartały minęły pod znakiem spadków aktywności inwestycyjnej deweloperów.

Zastój wynika z rosnących od dłuższego czasu ceny materiałów budowlanych i wykonawstwa oraz trudna sytuacja na rynku kredytowym.

W ubiegłym roku zaobserwowano wzrost średnich nominalnych cen transakcyjnych mkw. mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Ubiegły rok nie był łatwy dla deweloperów. Wysoka inflacja, kolejne podwyżki stóp procentowych, wysokie ceny materiałów i wykonawstwa oraz niepewna sytuacja gospodarcza spowodowały spadek sprzedaży mieszkań na niespotykaną skalę. Najbliższe, perspektywy dla rynku mieszkaniowego również nie wyglądają kolorowo. Deweloperzy wstrzymują realizację nowych projektów. Skupiają się raczej na kontynuacji lub rozbudowie o kolejne etapy inwestycje już rozpoczętych.

Spadek podaży nowych mieszkań i lekka zmiana jej struktury na rzecz budynków w lepszych lokalizacjach bliżej centrów miast, gdzie cena za metr kwadratowy jest wyższa, ale i większa liczba klientów gotówkowych, to powody dla których nadal w górę idą ceny mieszkań - zaznaczyli analitycy Otodom w komunikacie.

Większość deweloperów przyznaje natomiast, że stara się utrzymywać ceny na stałym poziomie. Niektórzy z nich okresowo wprowadzają nawet różnego rodzaju promocje czy atrakcyjne pakiety bonusów mające zachęcić potencjalnych klientów do zakupu mieszkań. Przedstawiciele branży zastrzegają jednak, że taka sytuacja długo nie potrwa i przyznają, że mieszkania w nowych projektach, tzn. znajdujących się w fazie planowania mogą być droższe.

Zgodnie z danymi NBP, przeciętna cena transakcyjna na rynku pierwotnym dla 7 największych miast w Polsce wzrosła pomiędzy IV kw. 2021 roku i III kw. 2022 roku średnio o 10,9 proc. Największy wzrost - o 14,5 proc. - odnotowano w Katowicach. Jak podaje Otodom, średni koszt ceny mieszkania oscylował w granicach 10,6 tys. zł za mkw. Tak znacząca zmiana to efekt wprowadzenia do sprzedaży dużej i relatywnie drogiej inwestycji przy dość ograniczonej puli mieszkań dostępnych do zakupu. Niewiele mniejsze wzrosty cen nowych mieszkań zanotowano także w Szczecinie, Lublinie, Kielce czy Białymstoku. Przy tym największym zainteresowaniem cieszyły się lokale o mniejszym metrażu i atrakcyjnie położone. W największych aglomeracjach dynamika wzrostu cen wyhamowała, choć w Warszawie i Wrocławiu kilkunastoprocentowe wzrosty cen w ofertach mogą sugerować, że to klienci zapłacą za rosnące koszty budowy.

- Ceny w inwestycjach z mieszkaniami gotowymi do obioru nie zmieniły się, ale ceny w nowych projektach będą już wyższe. Nowe projekty to przede wszystkim wyższa cena gruntu, inne warunki energetyczne, wyższe płace dla ekipy budowlanej oraz nowe przepisy techniczne. Jeżeli ktoś planuje zakup mieszkania od dawna i ma na oku jakąś inwestycję, warto poważnie rozważyć ten krok właśnie teraz - mówi Anna Bieńko dyrektor sprzedaży w Wawel Service.

- Staramy się nie podnosić cen, jednak nie zawsze jest to możliwe. Potwierdzam, iż w części naszych inwestycji ceny na przestrzeni roku wzrosły - powiedziała Małgorzata Ostrowska, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia powiedział natomiast, że w ostatnich miesiącach ceny mieszkań z oferty firmy nie uległy zmianie. Podobnie było w Eco Classic, Home Invest, Alter Investments, Aria Development czy Ronson Development. Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży Ronson Development zaznaczył jednak, że w niektórych projektach podwyżki cen są planowane.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal przyznała, że firma w ostatnich miesiącach także starała się utrzymać ceny, ale w niektórych projektach odnotowano drobne aktualizacje cen niesprzedanych mieszkań, podyktowane wzrostem kosztów budowy.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper powiedział, że pośród oferowanych przez firmę lokali nastąpił niewielki wzrost cen w przedziale 1,5 proc. – 3 proc. w ramach inwestycji Osiedle Pastelowe, Osiedle Kociewskie oraz Grano Marina Hotel.

Okam stara się utrzymywać ceny za mkw. w poszczególnych projektach na mniej więcej stałym poziomie. Jednak jest to w dużym stopniu uzależnione od sytuacji gospodarczej, cen materiałów budowlanych i stawek podwykonawców firmy.

- Wzrost cen materiałów czy surowców, w tym energetycznych, przekłada się na rosnące koszty usług podwykonawców, a to naturalnie wpływa na podwyższenie kosztów całej budowy inwestycji mieszkaniowych – co przekłada się również na wysokość cen za mkw - powiedział Marcin Michalec, CEO Okam.

