W czasie kampanii wyborczej sztaby kandydatów składały obietnice, rysując przed wyborcą kraj miodem i mlekiem płynący. Dużo uwagi poświęcono mieszkalnictwu. Wybory za nami, powyborczy kurz opadł. Które obietnice mają sens i szansę na realizację?

Polski sektor nieruchomości potrzebuje spójnej, długofalowej polityki mieszkaniowej.

Rząd powinien skupić się na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Rosną wymagania dotyczące remontów i modernizacji już istniejących zasobów mieszkaniowych.

Mieszkaniówka potrzebuje napływu środków z KPO.

Deweloperom zależy też na uregulowaniu rynku najmu i kwestii REIT-ów.

Jaka rzeczywistość polityczna się wyłoni jeszcze nie wiemy. Mamy szansę na dość szeroką koalicję, z różnymi pomysłami na mieszkaniówkę. Bezpieczny Kredyt 0% versus 2% obecnie, pomysły dotyczące dopłat do czynszów dla młodych, plany wspierania podaży i rynku najmu czy utworzenie Ministerstwa Mieszkalnictwa - to tylko niektóre z nich.

Długotrwałej strategii mieszkaniowej w Polsce nadal jednak brakuje. Jak zdaniem deweloperów i ekspertów powinna wyglądać polityka mieszkaniowa rządu nowej kadencji? Które z pomysłów faktycznie mają szansę na realizację? I czym rządzący powinni się teraz zająć, jeśli chodzi o mieszkalnictwo?

Sektor mieszkalnictwa to systemem naczyń połączonych. Potrzeba rozwiązań kompleksowych, nadzoru, spójnej, długofalowej polityki mieszkaniowej. Nie da się jej załatwić programami stymulującymi popyt, punktowym dosypywaniem środków np. na TBS-y, zwiększaniem dopłat, czy przekazywaniem pieniędzy na remonty zasobu komunalnego. Trzeba politykę mieszkaniową ułożyć tak, by w jak najpełniejszy sposób spełniać potrzeby mieszkaniowe - powiedział Adam Czerniak, dyrektor ds. badań, główny ekonomista Polityki Insight, podczas prezentacji raportu PFR Nieruchomości i Polityki Insight.

Co dalej z mieszkaniówką?

Krajobraz po wyborach wydaje się dość ciekawy. Pomysły na sektor mieszkaniowy są i wydają się mniej lub bardziej trafione. Eksperci zaznaczają, że rząd teraz powinien skupić się na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli. Mowa o stabilnym ustawodawstwie oraz długofalowych i realnych w realizacji planach. Przedstawicielom zależy także na uchwalenie planów miejscowych, transparentnych procedurach planistycznych i administracyjnych, na współpracy w ramach partnerstw publiczno-prywatnych oraz - co najważniejsze - na uwolnienie nowych terenów pod budownictwo.

Jeśli miałbym wskazać rozwiązania, które mogłyby pomóc dostarczyć więcej mieszkań na rynek, to bez wątpienia byłyby to - udostępnienie deweloperom działek należących do spółek Skarbu Państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ciekawą ideą jest też postawienie na większy ład przestrzenny, czyli żeby wiadomo było co i gdzie można w Polsce budować. Większej podaży mieszkań na rynku najmu mogłyby pomóc dostarczyć zwolnienie z podatku dochodowego zysków z wynajmu na długi termin połączone z wprowadzeniem podatku od pustostanów. Obawiam się jednak, że w partiach, które mogą stworzyć nowy rząd trudno będzie zbudować konsensus wokół pomysłu na brak podatku od zysków z wynajmu - mówi Bartosz Turek, główny analityk Hreit.

Sektor czeka na środki z KPO

Bardzo dobrym objawem jest już to, że dyskusja trwa. Teraz najważniejsze jest ustalenie priorytetów i ustalenie, jak je można realizować. Mieszkań w Polsce bowiem nadal brakuję. Rosną też wymagania dotyczące remontów i modernizacji już istniejących zasobów mieszkaniowych. Poprawa energetyczna budynków to element nad którym należy pracować. W kampanii wyborczej zabrakło dyskusji dotyczącej tego tematu, a nawet kilkaset tys. budynków mieszkalnych powinno być remontowanych rocznie, aby doprowadzić istniejące zasoby do w miarę dobrego stanu.

W Polsce działają już programy związane z termomodernizacją budynków, czy wymianą źródła ogrzewania. Jest także wsparcie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w postaci grantu OZE. Źródłem finansowania tego rodzaju przedsięwzięć są środki z KPO i kolejna perspektywa finansowania z Unii Europejskiej.

Szymon Błażek, członek zarządu w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, w trakcie debaty towarzyszącej prezentacji raportu PFR Nieruchomości i Polityki Insight wyjaśnił, że w kontekście przyszłej polityki mieszkaniowej kraju istotne będą inwestycje.

Tempa nie można zaprzepaścić, muszą być inwestycje realizowane. Przyjęcie KPO, abyśmy pozyskali środki na inwestycje jest absolutnie niezbędne. Inwestycje to nie tylko nowe mieszkania - dla zasobów komunalnych to np. konieczność zmiany sposobu ogrzewania, termomodernizacji - powiedział Szymon Błażek.

22,5 mld euro dotacji i nawet 34,5 mld euro tanich pożyczek - ta gigantyczna kwota czeka na Polskę już od ponad dwóch lat w Krajowym Planie Odbudowy. Mają być wykorzystane do 2026 roku, więc czasu zostało już niewiele. Donald Tusk zapowiadał co prawda w kampanii, że uruchomienie tego strumienia będzie jednym z jego pierwszych zadań w razie zwycięstwa. Zmiana stanowiska UE jest jednak możliwa dopiero wtedy, gdy w Polsce nastąpią faktyczne reformy. Nowy rząd będzie musiał pokazać, jak zamierza zrealizować zawarte w KPO tzw. super kamienie milowe, z których ten najtrudniejszy do wykonania mówi o reformie systemu dyscyplinarnego sędziów.

Mieszkaniówka potrzebuje konkretnych działań

Oceniając dotychczasowe działania rządu odnośnie poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce, należy zadać pytanie, czy Państwo w ogóle powinno być deweloperem. Rzeczywistość pokazała bowiem, że to nie do końca dobry kierunek. Proponowany przez PiS program "Mieszkanie Plus" okazał się przecież klapą. W czerwcu 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że w ramach części rynkowej i społecznej programu „Mieszkanie Plus” wybudowano jedynie 19,8 tys. lokali mieszkalnych, a kolejne 32,4 tys. pozostawało w budowie.

Katarzyna Unold, prezeska Acciona zaznacza, że program ma szanse na reaktywację, należałoby go jednak odpowiednio dopracować.

W mojej opinii najbardziej trafiony w obszarze mieszkalnictwa jest program Lewicy, która proponuje reaktywację programu Mieszkanie Plus. Postulowane przez tę partię zmiany, mogą być dobrą okazją do rozpoczęcia współpracy na linii miasto-deweloper - zaznacza Katarzyna Unold, Acciona.

Istotne jest także sprawdzenie i ewaluacja programów już działających i zbadanie które działania się sprawdziły, idą w dobrą stronę, i warto byłoby je wspierać. Sektor nieruchomości lubi stabilność - o tym słyszymy już od wielu lat. Potrzeba więc konkretnych informacji odnośnie tego co dalej z Kredytem 2%, do kiedy będą otwarte możliwości składania wniosków i czy finansowanie zostanie ograniczone lub zmienią się warunki przyznawania kredytów.

Z naszej perspektywy najlepsza byłaby jak najszybsza deklaracja albo potwierdzenie, że program Kredytu 2% będzie funkcjonował, zapewnienie nabywców, że mogą podejmować decyzje spokojnie i nie muszą się śpieszyć, albo czekać na inne rozwiązania, dopłaty. Deklaracja, że ten program będzie funkcjonował na takich samych zasadach i znajdą się środki na 2024 r., powinna paść, aby uspokoić nie tylko nabywców, ale i deweloperów, by nie bali się wprowadzać nowych inwestycji, bo nowe wprowadzenia są kluczowe - ocenia Aleksandra Gawrońska, director, Head of Residential Research w JLL.

To koniec programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Bartosz Turek dodaje, że z informacji, które pojawiały się w mediach może wynikać także, że zamiana Bezpiecznego Kredytu 2% na Kredyt 0% to de facto próba wygaszenia programu dopłat przez pozorną jego liberalizację.

Kredyt 0% ma być jeszcze tańszy, ale nie specjalnie będzie co za niego kupić. Chodzi o to, że z drugiej strony pojawia się koncepcja, aby taki darmowy kredyt był udzielany tylko na nieruchomości z rynku pierwotnego i do tego nisko energochłonne lub pasywne. Są to wymagania, które spełniać będzie ekstremalnie mało mieszkań, a więc co prawda darmowy kredyt będzie, ale nie będzie co za niego kupić. Oczywiście deweloperzy mogą spróbować pod ten program stworzyć podaż, ale czasochłonność procedur administracyjnych i zmienność prawa jest w Polsce tak duża, że nie spodziewam się na tej niwie nadmiernych sukcesów - podaje Turek.

Deweloperom zależy też na uregulowaniu rynku najmu i kwestii REIT-ów.

Byłoby również dobrze, gdyby pojawiła się przestrzeń na projekty w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz lepsza, czyli sprawniejsza i bardziej transparentna, współpraca na linii administracja-deweloperzy - mówi Katarzyna Unold.

Temat REIT-ów powraca w dyskusji publicznej jak bumerang i nie ma wątpliwości, że istnieje duża potrzeba kontynuacji prac legislacyjnych prowadzonych w celu ustawowego uregulowania tego zagadnienia. REIT-y z powodzeniem funkcjonują przecież w różnych krajach na całym świecie. Brak jest jednakże jedynego słusznego sposobu uregulowania tego zagadnienia, gdyż w różnych państwach działają one na różnych zasadach. Trzeba mieć więc nadzieję, że ustawodawca wyciągnie dobre wnioski z rozwiązań funkcjonujących na świecie, odpowiednio dopasuje je do polskich realiów i doprowadzi do sfinalizowania procesu legislacyjnego REIT-ów.

