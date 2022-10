Mieszkaniówka znalazła się w trudnym momencie. Deweloperzy widzą, że klientów zainteresowanych zakupem jest mniej - szczególnie tych, którzy planowali posiłkować się kredytem. Szukają nowych kierunków rozwoju. Najbardziej popularnym jest PRS.

Na koniec września 2022 r. segment PRS odpowiadał za ok. 1 proc. rynku najmu w Polsce z nieco ponad 8,5 tys. mieszkaniami na wynajem.

Najwięcej mieszkań na wynajem powstaje w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.

Do 2028 roku w Polsce ma powstać łącznie około 30 tys. lokali w formule PRS.

Rynek mieszkaniowy w Polsce się zatrzymał za sprawą rosnących stóp procentowych i załamania w sektorze kredytów hipotecznych. Deweloperzy w konsekwencji zaczęli szukać nowych sposobów na rozwój i utrzymanie stabilności finansowej. Część z nich rozpoczęła rozmowy z funduszami inwestującymi w Polsce w mieszkania na wynajem.

Deweloperzy budują całe bloki i osiedla z myślą o sektorze PRS. Pierwsze inwestycje tego typu zaczęły powstawać w Warszawie, a w ostatnich miesiącach ich ilość zdecydowanie wzrosła. Informacje płynące od deweloperów i firm budowlanych, zapowiadające kolejne projekty wskazują, że w najbliższych latach możemy spodziewać się znaczącego wzrostu tego typu ofert w niemal wszystkich większych miastach w Polsce. Tworzy się nowy, silny segment budownictwa, który dodatkowo wzmocni polski rynek deweloperski.

Młody, ale coraz silniejszy segment

Rynek PRS formułuje się w Polsce od ok. sześciu lat, jednak najaktywniejsze pod względem transakcji, przejęć czy tworzenia nowych ofert były ostatnie dwa lata. To w tym czasie Aurec Capital utworzyło markę LivUp, przejmując trzy nieruchomości w Warszawie (ponad 400 mieszkań), a Zeitgeist Asset Management zakupił cztery budynki w Gdańsku z ponad 200 mieszkaniami.

Dodatkowo szwedzki fundusz Heimstaden Bostad nabył w 2020 roku 640 mieszkań w Warszawie od spółki Eiffage, a rok później zakupił ponad 3 tys. mieszkań od spółek Marvipol i Budimex. Również w 2021 r. nordycki fundusz NREP nabył od YIT ponad 1 tys. mieszkań w Warszawie.

Na koniec września 2022 r. sektor PRS odpowiadał za ok. 1 proc. rynku najmu w Polsce z nieco ponad 8,5 tys. mieszkań na wynajem instytucjonalny. Największymi ośrodkami były Warszawa, Wrocław i Poznań. Do 2028 roku w naszym kraju ma powstać łącznie około 30 tys. lokali PRS.

Cordia celuje w PRS

Intensywne rozmowy z funduszami już prowadzi Cordia. Deweloper jest zainteresowany modelem „forward funding”, w którym fundusze kupują cały projekt i dają finansowanie na jego realizację. Grupa Cordia zaplanowała w tym roku budowę 2,5 tys. mieszkań, z czego 1 tys. w Polsce. Jako dodatkowe źródło popytu na mieszkania postrzega właśnie sektor PRS. Deweloper ma w tym sektorze duże doświadczenie, poprzez udziały w firmie Argo Properties, która w Niemczech wynajmuje około 3 tys. mieszkań. Większość projektów Cordii, które powstają w angielskim Birmingham także będzie przeznaczona na wynajem. W Polsce deweloper zamierza budować mieszkania PRS na działkach przeznaczonych w planie miejscowym na usługi. Można tam budować lokale na wynajem, a nie można budować mieszkań, w których można się zameldować.

Atal rozwija ofertę

Z funduszami handluje także Atal. W ubiegłym roku, deweloper sprzedał AFI Europe 132 wykończone lokale inwestycyjne w ramach projektu Bagry Park przy ul. Bagrowej 6 w Krakowie. Powierzchnia użytkowa nabytego projektu to ok. 4 tys. mkw. Jest to pierwsza ukończona inwestycja AFI Europe w segmencie PRS w Polsce. Także ten projekt nie został sprzedany jako „normalne” mieszkania, a formalnie jako lokale usługowe - takie bowiem można było wybudować na tej części działki.

Debiut Grupy Antczak

W lipcu br. pozwolenie na budowę otrzymała Grochowska 1 - pierwsza inwestycja grupy Antczak w segmencie PRS. Budynek z 202 mieszkaniami wyrośnie na warszawskiej Pradze-Południe. Grupa planuje zdobyć silną pozycję w tym segmencie. Grochowska 1 będzie "forpocztą" do kolejnych inwestycji na tym rynku - w pierwszej kolejności w Warszawie i Trójmieście.

Planowany przy ul. Grochowskiej 1 budynek będzie miał 30 metrów wysokości. Jego mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z przestrzeni coworkingowej, kawiarni oraz tarasu na ostatnim piętrze.

Inwestycja Grochowska 1 w Warszawie. fot. mat. pras.

Spravia wybuduje 2,5 tys. mieszkań

Spravia, spółka wcześniej funkcjonująca na rynku pod nazwą Budimex Nieruchomości, już w maju 2021 r., w czasie sprzedaży firmy funduszowi Cornerstone Investment Management oraz czeskiemu deweloperowi Crestyl, podjęła decyzję o współpracy ze szwedzkim funduszem Heimstaden. Firma podpisała kontrakt na budowę 2,5 tys. mieszkań w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Budowa części z nich już się rozpoczęła.

Dom Development zrealizuje projekt w Warszawie

W tym tygodniu Dom Development z kolei poinformował o zamiarze zbycia nieruchomości położonej w Warszawie. Spółka wybuduje około 400 lokali na rzecz niepowiązanego z deweloperem inwestora instytucjonalnego. Deweloper aktualnie nie podaje dokładniejszych informacji na temat szczegółów transakcji, jednak zapowiada intensyfikacje działań na rynku najmu.

Marvipol sprzedaje coraz więcej

W ostatnim czasie Marvipol poinformował o sprzedaży kolejnego pakietu mieszkań w ramach II etapu warszawskiej inwestycji Moko Botanika przy ulicy Bokserskiej 54, w południowej części Mokotowa. Umowa z grupą Heimstaden została sfinalizowana 13 października 2022 roku. Pierwsza część transakcji miała miejsce w lipcu 2022 roku i obejmowała 146 lokali. Łącznie fundusz zakupił 435 zarówno lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, miejsc parkingowych oraz innych pomieszczeń.

Projekt Moko Botanika w Warszawie. fot. mat. pras.

Toscom buduje w wysokim standardzie

Spektakularną inwestycję PRS zrealizował wrocławski deweloper Toscom. Studio Plac Dominikański - to siedmiopiętrowy apartamentowiec o łącznej powierzchni ponad 3860 mkw. Mieści się w nim 138 apartamentów jedno- i dwupokojowych o powierzchni od 15 do 47 mkw., wykończonych w wysokim standardzie. Nieruchomość zakupiła grupa Atrium, będąca właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości handlowych i mieszkaniowych na wynajem w Europie Środkowej.

Studio Plac Dominikański we Wrocławiu. fot. mat. pras.

800 lokali w planach Budnex

Budnex wybuduje blisko 800 mieszkań w Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie i Zielonej Górze. Prowadzone są już rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Deweloper ma już na swoim koncie projekty realizowane w poprzednich latach dla klientów biznesowych. Pod najem długoterminowy wybudował dla inwestorów z Irlandii po dwa projekty w Poznaniu i Gorzowie, gdzie łącznie powstało 400 lokali. Prócz realizowanych własnych inwestycji, Budnex dla sektora PRS wybuduje przeszło 360 mieszkań w Szczecinie, 180 w Zielonej Górze, 120 w Gorzowie i 113 w Poznaniu.

Murapol buduje dla LifeSpot

Murapol buduje mieszkania na potrzeby LifeSpot - nowej platformy PRS w portfelu Griffin Capital Partners. LifeSpot zarządza 450 lokalami w Warszawie i Gdyni. Kolejne 1,3 tys. mieszkań jest w budowie, a 2,4 tys. na etapie pozyskiwania pozwoleń - mają zostać oddane do użytku w ciągu najbliższych 1,5-3 lat.

W ciągu trzech kwartałów 2022 roku Murapol łącznie sprzedał 2665 lokali mieszkalnych. Na tę liczbę składa się 2091 mieszkań sprzedanych klientom detalicznym oraz 574 lokale w formule design&build na rzecz PRS.

Develia celuje w venture building

Develia w lipcu br. zawarła umowę współpracy joint venture z firmą The Heart, zajmującą się venture building. W ramach umowy powstanie spółka, której głównym produktem będzie platforma do zarządzania wynajmem mieszkań skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma będzie kompleksowym narzędziem do obsługi najmu, obejmującym cały proces zaczynając od marketingu, przeprowadzenie procesu najmu, rozliczenie czynszu, na dodatkowych usługach dla najemców - takich jak catering, sprzątanie czy naprawy - kończąc.

W I półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży 2824 lokale z czego 1246 lokali w inwestycjach, których budowy zostały rozpoczęte. Dodatkowo do oferty wprowadzono 396 lokali w projektach realizowanych we współpracy joint venture z Grupo Lar - ich budowa nie została jeszcze rozpoczęta.

Trei Real Estate Poland wybuduje w Poznaniu

W tym roku także Trei Real Estate Poland rozpoczął realizację swojej pierwszej inwestycji w sektorze PRS. Osiedle powstanie przy ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. Deweloper w ramach osiedla planuje budowę 450 mieszkań, które mają być gotowe w 2025 r. Wstępny etap realizacji projektu rozpoczął się w lipcu br. Inwestor ruszył z relokacją supermarketu Biedronka, który znajduje się na zakupionym przez niego terenie. Za całość prac związanych z budową nowej nieruchomości dla sieci Biedronka oraz wyburzenie obiektu przy ul. Piątkowskiej odpowiada firma Strabag. Pierwsza faza budowy kompleksu rozpocznie się na początku przyszłego roku. W ramach pierwszego etapu powstaną dwa budynki, które dostarczą łącznie ponad 300 mieszkań.

Skanska kupiła działkę

Skanska wybuduje mieszkania na wynajem przy ul. Przybyszewskiego w Krakowie. Firma sfinalizowała już zakup działki inwestycyjnej o powierzchni ponad 7 tys. mkw. od lokalnych, prywatnych przedsiębiorców.

BPI Real Estate Poland celuje w małe mieszkania

Belgijski deweloper BPI Real Estate Poland swój pierwszy projekt na rynku PRS zrealizuje w Warszawie przy ul. Obrzeżnej we współpracy ze spółką deweloperską Acteeum. W planowanym budynku znajdą się małe mieszkania na wynajem krótkoterminowy dla młodych profesjonalistów z częściami wspólnymi typu kuchnia, pralnia, salon gier i TV, pokój do coworkingu, a nawet siłownia i sauna. Aktualnie opracowywane są szczegóły inwestycji.

Ronson powiększa bank ziemi

Ronson Development, do końca 2025 roku zabezpieczy bank ziemi na ok. 5 tys. mieszkań na wynajem, które dostępne będą w pierwszej kolejności w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Będzie odpowiedzialny za cały proces realizacji projektu, czyli od etapu projektowania inwestycji, przez etap budowy, po opracowanie oferty, wprowadzenie jej na rynek i zarządzanie samym najmem. Spółka podała, że do końca 2025 roku w ofercie mieszkań na wynajem znajdzie się ok. 3 tys. lokali.

Kuszący segment

Potencjał segmentu PRS doceniają nie tylko deweloperzy mieszkaniowi. Orion Capital, spółka realizująca inwestycje magazynowe także zapowiedziała realizację projektów PRS-owych. Pierwszy przygotowuje w Krakowie we współpracy z lokalnym deweloperem. Inwestycja już uzyskała pozwolenie na budowę. Ok. 200 mieszkań w modelu PRS powstanie na osiedlu Ruczaj, blisko kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, kompleksów biurowych oraz dużych osiedli mieszkaniowych. W tym przypadku mieszkania na wynajem powstaną na terenach mieszkaniowych, nie usługowych. Znalazł się już także kupiec - fundusz inwestycyjny sam je skomercjalizuje. Budowa obiektu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

