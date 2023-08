Ceny mieszkań rosną z miesiąca na miesiąc. Podwyżki są związane m.in. ze wzrostem cen działek pod zabudowę, materiałów budowlanych oraz wzrostem kosztów pracy. O ile ceny mieszkań mogą pójść w górę do końca 2023 roku?

Ile kosztuje dziś mkw. nowego mieszkania i czy ceny wzrosną w tym roku?

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w ostatnich 3 latach, czyli w okresie pandemii i wojny w Ukrainie, wzrosły o 33 proc. w 7 największych miastach.

Deweloperzy przewidują, że ceny mieszkań do końca roku wzrosną o kolejne kilka procent.

Wzrost cen podyktowany jest przede wszystkim malejącą ofertą mieszkań na rynku pierwotnym.

Wydłużające się procedury administracyjne powodują zwiększone koszty przygotowania projektów.

Ceny mieszkań sukcesywnie rosną i nic nie zapowiada, że ten trend się odwróci czy nawet zatrzyma.

Tani kredyt nakręca popyt na mieszkania. Lokale znikają na coraz wcześniejszym etapie budowy, co w efekcie powoduje wzrost ich cen.

Jak podaje Rzeczpospolita, średnie ceny ofertowe lokali w stolicy w ciągu roku wzrosły o 10,5 proc., do 14,9 tys. zł za mkw. W Krakowie - o 18 proc., do ponad 13,7 tys. zł, w Szczecinie - o 15,3 proc., do 12,2 tys. zł, w Katowicach - o 14,9 proc., do 10,5 tys. zł, a w Trójmieście o 13,9 proc., do niemal 12,9 tys. zł za mkw.

Także deweloperzy informują, że ceny mieszkań w realizowanych przez nich inwestycjach wykazują tendencję wzrostową. Jak mówią, podwyżki cen mieszkań nie są związane z funkcjonowaniem określonych programów wsparcia dla klientów, a wynikają z długofalowej polityki spółek, ale też szeregu czynników zewnętrznych, jak choćby drogich działek czy wzrostów kosztów pracy i cen materiałów budowlanych.

Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży w Ronson Development mówi, że ceny mieszkań dewelopera w pierwszym półroczu tego roku, w zależności od projektu, wzrosły o 7-9 proc.

Spodziewamy się, że do końca roku ceny mogą wzrosnąć o dodatkowe 3-5 proc. - prognozuje Andrzej Gutowski.

W Bouygues Immobilier Polska, w pierwszym półroczu ceny lokali wzrosły od 2 proc. do 7 proc. w zależności od projektu. Deweloper także nie wyklucza dalszych podwyżek. Cezary Grabowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Bouygues Immobilier Polska wyjaśnia, że wzrost cen podyktowany jest przede wszystkim malejącą ofertą mieszkań na rynku pierwotnym.

Deweloperzy informują, że ceny mieszkań w realizowanych przez nich inwestycjach wykazują tendencję wzrostową. Fot. Shutterstock

Z powodu pandemii, a potem wojny w Ukrainie część spółek wstrzymała się z wprowadzaniem na rynek nowych projektów. Dodatkowo proces uzyskiwania pozwolenia na budowę się wydłużył i wynosi dziś minimum 12 miesięcy, a nierzadko 24 miesiące. Do tego dochodzi wysoka inflacja i koszty finansowania inwestycji. Wzrastające ceny materiałów i koszty generalnych wykonawców przekładają się na wzrost cen nowych mieszkań - wyjaśnia Cezary Grabowski.

Eco Classic wysokość kolejnych podwyżek szacuje na kilkanaście procent w skali roku.

Na horyzoncie nie widać żadnych czynników mogących wpłynąć na spadek popytu i wzrost podaży nowych mieszkań - mówi Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic.

Ceny mieszkań w inwestycjach dewelopera rok do roku wzrosły średnio o 11 proc.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Alter Investment.

Podwyżki cen gruntów w naszej ofercie w pierwszym półroczu to około 7,5 proc., a spodziewamy się, że do końca roku ten wzrost się podwoi. Wydłużające się procedury administracyjne powodują zwiększone koszty przygotowania projektów, a w efekcie ceny projektów w naszej ofercie rosną - wyjaśnia Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Otoczenie rynkowe bardziej pozwala na podwyżki cen

Jak informuje Angelika Kliś, członek zarządu Atal, ze względu na złą koniunkturę, deweloperzy nie mieli wcześniej miejsca na podwyżki cen, które wynikałyby m.in. z kalkulacji bieżących kosztów. Teraz jest ku temu o wiele lepsze otoczenie rynkowe, choć nadal wysoki koszt pieniądza sprawia, że duża część deweloperów nie może pozwolić sobie na uruchomienie budów.

Popyt mocno się zwiększył, a podaż mieszkań nie idzie z tym w parze. Dzieje się tak głównie za sprawą wspomnianego wstrzymania budów przez wielu, zwłaszcza małych i średnich deweloperów, czy generalnie tych, którzy w dużym stopniu są uzależnieni od zewnętrznego finansowania. Szacujemy, że ceny mieszkań do końca roku mogą wzrosnąć o kilka proc. - mówi Angelika Kliś.

Deweloperzy nie mieli wcześniej miejsca na podwyżki cen, które wynikałyby m.in. z kalkulacji bieżących kosztów. Teraz jest ku temu o wiele lepsze otoczenie rynkowe. Fot. Shutterstock

Oferta mieszkań kurczy się z miesiąca na miesiąc

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home przypomina, że ceny mieszkań na rynku pierwotnym w ostatnich 3 latach, czyli w okresie pandemii i wojny w Ukrainie, wzrosły o 33 proc. w 7 największych miastach tj.: w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz o 50 proc. w pozostałych 10 miastach wojewódzkich. Aktualnie najdrożej jest w stolicy Polski, gdzie przeciętna cena 1 mkw. wynosi 13 220 zł.

Najbardziej wzrosły ceny mieszkań dwupokojowych i małych trójek. Mimo to, oferta lokali mieszkaniowych kurczy się z miesiąca na miesiąc. Znalezienie gotowego dwu lub małego trzypokojowego lokalu w rozsądnej cenie stanowi spore wyzwanie. Zgodnie z najnowszymi prognozami opublikowanymi przez analityków PKO BP, ceny mieszkań w Polsce do końca tego roku wzrosną jeszcze nawet o 10 proc. - wyjaśnia Mariola Żak.

Ze względu na ograniczony dostęp do gruntów, a także z powodu małej liczby wydawanych pozwoleń na budowę, znacznie zwolnił proces realizacji nowych projektów, a to wpływa też na ich ceny.

Deweloperzy działają w niełatwych warunkach

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klientów w Archicom wyjaśnia, że analizowanie i porównywanie ostatecznych cen nieruchomości jest utrudnione z uwagi na różnorodność czynników, które je kształtują. Z całą pewnością potwierdza jednak, że wszystkie lokale sprzedawane w ramach inwestycji dewelopera, w zestawieniu z wprowadzonymi wcześniej do sprzedaży mieszkaniami o zbliżonym standardzie, lokalizacji i metrażu, są obiektywnie droższe.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są uwarunkowania makroekonomiczne – m.in. wysoki poziom inflacji. Deweloperzy zmagają się ze wzrostem cen materiałów budowlanych i gruntów, a także presją płacową, która wpływa na rosnące koszty pracy. Wszystkie wspomniane czynniki biorą udział w kalkulacji cen mieszkań i sprawiają, że aktualnie obserwujemy ich wzrost - mówi Piotr Ludwiński.

