Sprzedaż nowych lokali z miesiąca na miesiąc spada. Czy deweloperzy planują budowę nowych mieszkań? Sprawdziliśmy ile lokali powstaje i w jakich inwestycjach.

W minionych miesiącach zauważalny był niepokojąco duży spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Mniejsza liczbą rozpoczynanych inwestycji to efekt mniejszego popytu na mieszkania, a także rosnących kosztów realizacji inwestycji.

Trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym może skłaniać deweloperów do budowy mniejszych lokali.

Inwestorzy chętniej rozpoczynają budowę mieszkań w mniejszych miejscowościach zlokalizowanych w pobliżu dużych ośrodków miejskich.

We wrześniu deweloperzy rozpoczęli budowę 8,7 tys. nowych mieszkań – wynika z najnowszych danych GUS. To o prawie 23 proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Każdy z kwartałów bieżącego roku kończył się w tym obszarze gorszymi wynikami w porównaniu do tych sprzed roku. Od stycznia do września deweloperzy zaczęli budować około 93,8 tys. nowych mieszkań. To o prawie 27 proc. mniej niż w tym samym czasie 2021 roku.

Ze względu na wysoką inflację i spadek popytu na mieszkania deweloperzy dążą do zrównoważenia rynku i ograniczają ryzyko inwestycyjne. W efekcie ich oferta w krótkim czasie z miesiąca na miesiąc się kurczy. Jest bardzo prawdopodobne, że w kolejnych miesiącach regres nowych budów ulegnie dalszemu pogłębieniu. Sprawdziliśmy czy deweloperzy planują budowę nowych projektów i jakie mieszkania trafią do oferty jeszcze w tym roku.

Dla SGI, końcówka 2022 roku będzie pracowita. Na ostatni kwartał deweloper zaplanował wprowadzenie do sprzedaży trzech inwestycji - dwóch w Warszawie i jednej w Łodzi. W listopadzie na rynku pojawi się oferta osiedla Blu Park zlokalizowanego na Mokotowie. Dostarczy ono 120 mieszkań o podwyższonym standardzie, z dużymi tarasami oraz udogodnieniami dla mieszkańców, jak fitness czy sauna. W tym samym miesiącu w Łodzi SGI wprowadzi kolejny, już piąty etap inwestycji Sokołówka, w którym znajdzie się 100 mieszkań. Z kolei w grudniu poszerzy warszawskie portfolio o kolejną dzielnicę, tym razem w Wilanowie. Powstanie tam osiedle 20 domów szeregowych, każdy o powierzchni około 270 mkw.

Inwestycja Nowa Sokołówka. fot. mat. pras.

Develia, w drugiej połowie 2022 roku nie zamierza powiększać oferty. Wszystkie projekty zaplanowane na ten rok wprowadzono do sprzedaży przed końcem drugiego kwartału.

Wawel Service jeszcze w tym roku do sprzedaży wprowadzi nowe inwestycje w Krakowie i na Śląsku. Jak informuje Adrian Potoczek, dyrektor ds. rozwoju w Wawel Service szczegóły dotyczące obu projektów zostaną podane wkrótce. Wyjaśnia, że inwestycje zaprojektowane zostały zgodnie z aktualnymi potrzebami nabywców. Składają się głównie z mniejszych lokali, dwu i trzypokojowych.

Atal planuje uruchomić jeszcze w tym roku projekty w Krakowie, Poznaniu, Gliwicach i we Wrocławiu. Jak wyjaśnia Angelika Kliś, członek zarządu Atal, oferta w tych inwestycjach nie będzie odbiegać od dotychczasowej i będzie dedykowana dla różnych grup odbiorców.

- Nie wstrzymujemy się z decyzjami odnośnie realizacji poszczególnych inwestycji. Przesunięcie w czasie może jedynie dotyczyć kolejnych faz projektów wieloetapowych, wielomieszkaniowych, które na tę chwilę mają jeszcze wystarczający poziom podażowy - mówi Angelika Kliś, członek zarządu Atal.

Bouygues Immobilier Polska zapowiada, wprowadzenie kilku nowych projektów w Warszawie, na Bemowie, Bielanach oraz na Białołęce. Nowy projekt na Bielanach to kameralny budynek z zaledwie 57 apartamentami zlokalizowany w okolicy dwóch stacji metra i blisko terenów zielonych. Inwestycja zostanie zaprojektowana w standardzie premium. W budynku znajdą się zarówno lokale studio, jak i o powierzchni ponad 150 mkw.

Pozostałe dwa projekty na Bemowie i na Białołęce to inwestycje z segmentu popularnego z mieszkaniami kompaktowymi, które w obecnej sytuacji gospodarczej cieszą się największym zainteresowaniem klientów.

Constructa Plus jest na końcowym etapie przygotowań czterech projektów. Nowe inwestycje nie będą się różnić od wcześniejszych realizacji dewelopera. Joanna Janowicz, dyrektor zarządzająca w firmie Constructa Plus wyjaśnia, że sprzedaż w nowych projektach najprawdopodobniej rozpocznie się już po zakończeniu budowy lub przy znaczącym zaawansowaniu prac.

- Presja ze strony wykonawców jest w dalszym ciągu silna, więc chcemy mieć pewność, że cena będzie odzwierciedlała koszty na przestrzeni całej realizacji - mówi Joanna Janowicz.

Boaz Haim, prezes Ronson Development dodaje, że obecna sytuacja na rynku nieruchomości jest bardzo dynamiczna i wymaga pełnego skoncentrowania na celu. Swoją pozycję rynkową umocnią te firmy, które nie wstrzymają aktywności, będą niezmiennie wprowadzać nowe projekty, a tym samym będą gotowe z dobrą ofertą, gdy rynek się odbije. Ronson dzięki bezpiecznej pozycji finansowej realizujemy tą strategię. Zgodnie z planem, w drugiej połowie 2022 roku deweloper wprowadził do sprzedaży sporo nowości, m.in. projekty Nowa Północ w Szczecinie oraz Grunwald Między Drzewami w Poznaniu.

Oferta Ronson jest mocno zróżnicowana. Są w niej dostępne mieszkania kompaktowe, jak też apartamenty, np. w Osiedlu Vola, realizowanym w ścisłym centrum stolicy, na warszawskiej Woli. Efektem różnicowania oferty jest też wprowadzenie do sprzedaży osiedla EKO Falenty, gdzie powstaną domy jednorodzinne w cenie globalnej, od 592 tys. zł.

Ronson na przełomie września i października br. planuje nowy etap projektu Nova Królikarnia w Warszawie.

Nova Królikarnia w Warszawie. fot. mat. pras.

- Na tym etapie powstanie 11 ekskluzywnych domów, na które mamy już oczekujących klientów. Nie czekamy na rozwój wypadków, lecz elastycznie dostosowujemy się do tego, co przynosi nam bardzo wymagający i dynamiczny rynek - mówi Boaz Haim.

Także Dekpol Deweloper nie przewiduje wstrzymania działalności deweloperskiej. Jeszcze w 2022 roku planuje wprowadzić na rynek nowy projekt oraz kolejne etapy realizowanej już inwestycji. Planowane projekty należą do segmentu premium.

W trzecim kwartale J.W. Construction Holding wprowadziło do oferty projekt Stacja Centrum. To kompaktowa inwestycja o nowoczesnej architekturze, która powstaje w centralnej części Pruszkowa. W ofercie dominują lokale o najczęściej poszukiwanych metrażach od 25 do 42 mkw. Są też nieco większe, rodzinne trzypokojowe mieszkania do 60 mkw.

Projekt Stacja Centrum. fot. mat. pras.

Eco Classic w najbliższych miesiącach planuje wprowadzić do sprzedaży mieszkania w trzecim etapie inwestycji Moja Północna na warszawskim Tarchominie, przy czym ostateczna decyzja odnośnie ceny mieszkań zostanie podjęta po weryfikacji strony kosztowej. Pozostałe dwie inwestycje dewelopera zostały wstrzymane na minimum 6 miesięcy.

Home Invest przygląda się dynamicznej sytuacji gospodarczej i na rynku deweloperskim. Deweloper planuje wprowadzenie na rynek nowych projektów. Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu wyjaśnia, że rozważana jest sprzedaż mieszkań klientom indywidualnym oraz dla funduszy inwestycyjnych. Z końcem ubiegłego roku deweloper zawarł umowę z funduszem dotyczącą sprzedaży całego budynku na warszawskich Bielanach przy metrze Słodowiec.

Także Aurec Home, pomimo niesprzyjającej koniunkturze gospodarczej nie zwalnia tempa i wszystkie projekty realizuje zgodnie z planem. Obecnie prowadzi sprzedaż mieszkań w inwestycji Miasteczko Jutrzenki zlokalizowanej na zielonych, warszawskich Włochach. Przygotowuje się też do budowy inwestycji Fabrica Ursus oraz osiedla My Forest z prywatnym lasem na warszawskiej Białołęce.

- Obserwujemy rynek, reagujemy na zmiany i dopasowujemy ofertę do klientów. Nabywcy mają do wyboru przestronne kawalerki od 38 mkw., komfortowe lokale dwupokojowe 44 mkw., a także duże mieszkania trzy i czteropokojowe do 90 mkw - mówi Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home.



Aria Development również nie wstrzymuje realizacji projektów. Aktualnie deweloper kończy budowę 1 i 2 etapu nowego Osiedla Natura 2 w Wieliszewie i wprowadza do sprzedaży etap 3.

Osiedle Natura 2. fot. mat. pras.

Okam, w sierpniu tego roku otrzymał pozwolenie na budowę osiedla City Flow na warszawskiej Woli. Osiedle składać się będzie z czterech budynków z 743 mieszkaniami. W pierwszym etapie powstaną dwa budynki z 334 lokalami o metrażach od 29 do 193 mkw., w tym na ostatnich kondygnacjach również penthouse'y z tarasami na dachu, a także lokal na parterze z przeznaczeniem pod strefę mieszkańca. Atutem projektu będą m.in. tereny zielone, sąsiedztwo z zewnętrznymi parkami i skwerami oraz wewnętrzne ogólnodostępne przestrzenie zieleni do wyłącznej dyspozycji mieszkańców.

Na terenie osiedla powstanie bezpłatna wypożyczalnia rowerów i hulajnóg, punkty do ładowania urządzeń mobilnych i panele fotowoltaiczne na budynkach. Zaplanowana jest stacja serwisu rowerów czy klub mieszkańca.

Pierwszy etap City Flow oddany zostanie do użytkowania w czwartym kwartale 2024 roku.

Inwestycja City Flow od Okam. fot. mat. pras.

Deweloper zapowiada również rozpoczęcie wielofazowej inwestycji na warszawskim Żeraniu, która zostanie rozłożona w czasie na co najmniej kilkanaście najbliższych lat.

