Katowice w ostatnich latach rozwijają się coraz intensywniej. Choć mieszkańców z roku na rok ubywa, deweloperzy sukcesywnie realizują tu kolejne projekty. Oto 10 największych inwestycji mieszkaniowych, które powstają na terenie miasta.

W ostatnich latach Katowice weszły w proces intensywnej transformacji, o czym świadczą kolejne inwestycje oraz dynamicznie rozwijający się rynek mieszkaniowy.

Według danych GUS w 2021 r., w Katowicach aż 96 proc. mieszkań oddanych do użytkowania stanowiły te wybudowane przez deweloperów.

Potencjał dla deweloperów w Katowicach jest spory. Wynika to m.in. z faktu, że średnia płaca w mieście rośnie z roku na rok, a mieszkania w mieście są w większości stare.

Ostatnie lata to okres dużych zmian w stolicy Górnego Śląska. Wśród największych projektów można wymienić zaliczyć przebudowę i rewitalizację centrum miasta, a także nową siedzibę NOSPR-u. W mieście realizowane są także remonty kamienic, a także licznych budynków użyteczności publicznej. Intensywnie rozwija się również segment budynków biurowych, co przekłada się na powstawanie coraz większej liczby obiektów mieszkaniowych. Powstają zarówno mniejsze inwestycje - posiadających w ofercie od 20 do 50 mieszkań, jak też stosunkowo duże, gdzie liczba lokali wynosi od 101 do 200. Obecnie najatrakcyjniejsze lokalizacje dla deweloperów i kupujących są poza ścisłym centrum przemysłowym regionu, gdzie przeważają tereny zielone. Prezentujemy 10 inwestycji mieszkaniowych, które aktualnie powstają na terenie Katowic.

1. Inwestycja Inspire, OKAM

Inspire to sztandarowy projekt OKAM w Katowicach. Powstaje w Dolinie Trzech Stawów przy ul. Sikorskiego 41. Docelowo ma powstać ok. 450 mieszkań w 7 budynkach. Projekt powstał na stołach kreślarskich światowej sławy pracowni architektonicznej Bar Orian Architects, przy współpracy ze znanym katowickim studiem Czora & Czora.

Prace przy realizacji inwestycji sukcesywnie posuwają się do przodu. W 2022 roku zakończyły się prace przy realizacji budynków A, B. Do użytkowania przekazano 101 lokali. Wszystkie zostały już sprzedane. Aktualnie trwają prace przy budowie budynku C (etap II). Dzięki temu oferta dewelopera powiększy się o kolejne 60 mieszkań. Ich budowa zakończy się w II kwartale 2023 r.

OKAM uzyskał także prawomocne pozwolenie na budowę budynku D (III etap), budowę budynków E,F.G (IV etap), oraz podpisał umowę z generalnym wykonawcą - firmą Grimbud. W ramach III etapu powstanie 68 mieszkań. Prace przy budowie tego etapu osiedla rozpoczęły się w IV kw. 2022 r. i zakończą się w II kw. 2024 r.

Projekt Inspire od OKAM. fot. mat. pras.

2. Osiedle przy ul. Korczaka w Katowicach, PFR Nieruchomości

Przy ul. Korczaka w Katowicach, niedaleko secesyjnej wieży wodnej, powstanie 26 budynków mieszkaniowych o wysokości od 4 do 5 kondygnacji. Łącznie zaplanowano w nich 523 mieszkania oraz ok. 542 mkw. powierzchni usługowo-handlowej. Mieszkańcy będą mogli korzystać z garaży podziemnych (118 stanowisk) oraz naziemnych (416 stanowisk), a także z wózkowni, przestrzeni rekreacyjnych, terenów zielonych i dwóch placów zabaw. Mieszkania będą przeznaczone na wynajem długoterminowy. Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest pracownia Kuryłowicz & Associates.

Osiedle Korczaka w Katowicach. fot. katowice.korczaka.mdr.pl

3. Atal Olimpijska, Atal

W ramach inwestycji Atal przy ul. Olimpijskiej w Katowicach powstaje najwyższy budynek mieszkalny na południu Polski. Będzie mierzyć 128 metrów i mieć 35 pięter. Budynek „A” to jeden z dwóch wieżowców 18-kondygnacyjnych składających się na inwestycję. Projekt Atal Olimpijska przewiduje bowiem budowę 710 mieszkań w trzech apartamentowcach, z dominantą wspomnianego drapacza chmur. Jego atrakcyjnym zwieńczeniem stanie się taras widokowy, z imponującym widokiem na panoramę Katowic, a nawet góry. Oddanie do użytko­wania dwóch z trzech budynków jest planowane na III kwartał. 2025 r.

Inwestycja Atal Olimpijska. fot. mat. pras.

4. Ceglana Park od Develia

Ceglana Park powstaje na katowickim Brynowie. Osiedle zaprojektowane przez znanego katowickiego architekta Wojciecha Wojciechowskiego, powstaje w myśl idei równowagi z naturą. Przy wykańczaniu budynków używane są ekologiczne materiały i rozwiązania ograniczające wpływ konstrukcji na środowisko. Do wszystkich mieszkań, w zależności od kondygnacji, przypisane są ogródki, balkony lub przestronne tarasy, które w ciepłych miesiącach mogą być prywatnym biurem do pracy zdalnej na świeżym powietrzu czy miejscem do wspólnego spędzania czasu w gronie przyjaciół. W przyziemiach niektórych budynków znajdą się sklepy i punkty usługowe. Dużym atutem są tereny zielone, które zajmą ponad połowę obszaru inwestycji. Centralnym punktem osiedla będzie zagospodarowany staw z pomostem. Mieszkańcy będą mieli także do dyspozycji unikalne udogodnienie – tężnię solankową. Przewidywany termin ukończenia piątego, ostatniego etapu inwestycji Ceglana Park to drugi kwartał 2024 roku.

Inwestycja Ceglana Park od Develia. fot. mat. pras.

5. Na Kaszutce, Wawel Service

Inwestycja Na Koszutce powstaje w Zespole Dzielnic Śródmiejskich przy ul. Słonecznej. Projekt realizuje Wawel Service. W ramach osiedla powstaną 3 budynki wielorodzinne na 132 mieszkań.

Na Koszutce powstaje dla osób ceniących sobie bliskość wydarzeń kulturalnych w Katowickim Spodku oraz NOSPR. Osiedle powstaje w zielonym i spokojnym otoczeniu. Bliskość parku oraz ogródków działkowych, zielona przestrzeń między budynkami i ukryte wśród niej funkcjonalne tereny rekreacyjne to wyróżniki osiedla.

Inwestycja obecnie jest w trakcie budowy z planowanym na I kw. 2024 roku terminem oddania do użytkowania.

Osiedle Na Koszutce, Wawel Service. fot. mat. pras.

6. Rondo Ceglana, IMS Budownictwo

Inwestycja Rondo Ceglana powstaje w Zespole Dzielnic Zachodnich, przy ul. Ceglana 55. Projekt realizuje IMS Budownictwo. Osiedle Rondo Ceglana składać się będzie z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu zostanie wybudowane 119 mieszkań. Mieszkania będą miały zróżnicowane układy oraz metraże, od 25 do 109 mkw. Każde z mieszkań będzie posiadać balkon, ogródek lub duży taras. Miejsca postojowe i komórki lokatorskie będą zlokalizowane w podziemnej części budynku. Na parterze od strony ulicy znajdować się będą lokale usługowe.

Inwestycja obecnie jest w trakcie budowy z planowanym na 1 kw. 2023 roku terminem oddania do użytkowania.

Projekt Rondo Ceglana. fot. mat. pras.

7. Daszyńskiego Park, Acatom

Daszyńskiego Park to nowa inwestycja, która powstaje w północnej części Katowic, w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.

W 3 czterokondygnacyjnych budynkach z windami wydzielono łącznie 131 mieszkań o powierzchni od 26 do 101 mkw. W zależności od kondygnacji lokale posiadają ogrodzone ogródki, balkony lub tarasy. Dla właścicieli przewidziano w sumie 197 miejsc postojowych, w tym 182 w garażu podziemnym, a także komórki lokatorskie. Wjazd na teren osiedla kontrolowany jest przez automatyczny szlaban.

W ramach inwestycji powstanie także plac zabaw i zostanie posadzonych ponad 120 drzew oraz liczne krzewy iglaste i liściaste.

Inwestycja obecnie jest w trakcie budowy z planowanym na 3 kw. 2023 roku terminem oddania do użytkowania.

Projekt Daszyńskiego Park. fot. mat. pras.

8. Pierwsza Dzielnica, TDJ Estate

Pierwsza Dzielnica powstaje w sercu Katowic. Zespół mieszkaniowy, znajdujący się w Zespole Dzielnic Śródmiejskich, jest realizowany w rejonie ulic Góreckiego i Dobrowolskiego w Katowicach, w odległości 0.6 km od centrum.

Aktualnie trwają prace przy budowie II etapu inwestycji. Powstają dwa szesnastopiętrowe budynki, w których znajdzie się łącznie 256 mieszkań. Klienci mogą wybierać spośród lokali o powierzchni od 29 mkw (kawalerki), po mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe oraz apartamenty o powierzchni do 145 mkw. Dwukondygnacyjny parking podziemny będzie dysponował 264 miejscami postojowymi. W parterach zaplanowano część usługową, a pomiędzy budynkami ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną z wielogatunkowymi roślinami, elementami małej architektury, strefą dla najmłodszych oraz pętlą do biegania. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą również przestrzenie wspólne - sala ruchowa i rozrywkowa. Inwestycja oferuje szereg udogodnień, m.in. aplikację budynkową, system smart home, rowerownie, wózkownie, komórki lokatorskie czy stacje ładowania samochodów.

Inwestycja Pierwsza Dzielnica jest zrealizowana przez TDJ Estate . Pierwszy etap projektu został , oddany do użytkowania w 3 kw. 2021 roku i składa się z trzech 12-kondygnacyjnych budynków na 265 mieszkań, 14 lokali usługowych, 3 przestrzeni wspólnych dla mieszkańców oraz ogólnodostępnej przestrzeni.

Pierwsza Dzielnica etap II. fot. mat. pras.

9. Apartamenty Złota, LV Development

Apartamenty Złota to inwestycja która rośnie w otoczeniu zieleni, tuż przy Parku Śląskim. Powstaje pomiędzy ulicami Złota i Dębowa w Dzielnicy Dąb w Katowicach. Największym atutem inwestycji jest sąsiedztwo Parku śląskiego. Park Śląski to „oaza zieleni”, ponad 600 ha łąk, lasów, ogrodów, skupisk nietypowych gatunków roślin i zwierząt.

W ramach projektu powstanie 63 mieszkań o metrażu od 30,42 do 218,8 mkw. Mieszkania rozmieszczone są na 4 piętrach, 3 klatkach schodowych, w każdej znajduje się winda. Do dyspozycji mieszkańców przygotowano 79 miejsc postojowych, z czego 9 zewnętrznych, oraz 70 w garażu podziemnym oraz 60 komórek lokatorskich. Mieszkania są funkcjonalne, posiadają duże ogrody, tarasy, lub balkony. Na ostatnim piętrze mieszkania posiadają antresole, które można zaaranżować wedle własnych upodobań.

Inwestycja obecnie jest w trakcie budowy z planowanym na 4 kw. 2023 roku terminem oddania do użytkowania.

Apartamenty Żłota. fot. mat. pras.

10. Apartamenty Mikusińskiego, JHM Development

Apartamenty Mikusińskiego to kameralny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w katowickiej dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Modernistyczny budynek powstaje u zbiegu ul. prof. Mikusińskiego i ul. Józefowskiej.

Architektura inwestycji stanowi z jednej strony nawiązanie do industrialnego ducha miasta, a z drugiej strony wykorzystuje dużą ilość zieleni i rozwiązań ekologicznych, czego przykładem jest zastosowanie roślinności na dachach i parkingach. Stonowana kolorystyka elewacji w odcieniu jasnej szarości przełamana zostanie ciemnymi elementami wykończeniowymi stolarki okiennej i balkonów w kolorze czarnym. W ramach inwestycji powstanie także srefa lobby z poczekalnią to duże udogodnienie, a pomieszczenie na parterze do przechowywania wózków i rowerów ucieszy rodziców małych dzieci oraz fanów jednośladów. W budynku zaprojektowana została hala garażowa z zastosowaniem niezależnych parkliftów. Dodatkowo na terenie inwestycji znajdzie się parking naziemny.

Wyróżnikiem projektu jest jego niewielka skala. W kameralnym budynku liczącym 4 piętra powstaną jedynie 43 mieszkania. Apartamenty na najwyższych kondygnacjach posiadać będą antresole z możliwością wyjścia na zielony dach, z którego rozciągał się będzie szeroki widok na panoramę miasta.

Inwestycja obecnie jest w trakcie budowy z planowanym na 1 kw. 2024 roku terminem oddania do użytkowania.

Apartamenty Mikusinskiego. fot. mat. pras.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl