Bieżanów to dzielnica Krakowa, która w ciągu ostatnich kilku dekad przeszła znaczną metamorfozę. Ta dawna typowa polska wieś, dziś jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów, którego zalety dostrzegają inwestorzy i mieszkańcy.

Krakowski Bieżanów, zwany również Bażantowem, to jedna z dzielnic Krakowa, która posiada wiele zalet i atutów.

W ostatnich latach Bieżanów przeszedł wiele zmian i rozwoju, co przyczyniło się do poprawy standardu życia mieszkańców oraz do rozwoju turystyki w tej części Krakowa.

Bażantów jest otoczony zielenią, co sprawia, że jest to idealne miejsce dla osób, które chcą cieszyć się spokojem i relaksem.

Dzielnica posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne z innymi częściami Krakowa.

Bażantów znajduje się w bliskiej odległości od centrum Krakowa, co pozwala na szybki i łatwy dostęp do licznych atrakcji turystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, jakie oferuje miasto.

Nieustanny rozwój

Położony na południowym wschodzie Krakowa Bieżanów to okolica wręcz nasączona historią. Jej początki liczą sobie już ponad 800 lat, a co za tym idzie była świadkiem wielu istotnych przemian zarówno w historii królewskiego miasta, jak i całego kraju. Niegdyś za nazwą tej okolicy kryła się niewielka wieś, którą do Krakowa przyłączono stopniowo - pierwszą część w trakcie trwania II wojny światowej, a drugą na początku lat 70-tych. W kolejnych dekadach nastąpił dalszy rozwój dzielnicy, m.in. powstały nowe bloki i ulice, a istniejące drogi zostały znacznie rozbudowane. Dzisiejsze oblicze Bieżanowa to wynik regularnych zmian i nieustającego rozwoju tej części Krakowa.

To naprawdę fascynująca swoją złożonością dzielnica, w której wciąż można odkryć zarówno interesujące zabytki, jak i ciekawą architekturę. Jednocześnie, dzięki dynamicznemu rozwojowi infrastruktury i inwestycji, osiedle przyciąga do siebie coraz więcej młodych ludzi i staje się jednym z najbardziej perspektywicznych miejsc do zamieszkania - mówi Krzysztof Tętnowski, prezes zarządu Tętnowski Development, inwestor osiedla Nowa Drożdżownia.

Szeroki wybór komunikacji

Mimo oddalenia od centrum miasta, Bieżanów charakteryzuje się niezwykle atrakcyjnym położeniem. Mieszkańcy mogą korzystać ze znajdującej się tu pętli tramwajowej i autobusowej, i szybko dojechać do niemal każdego miejsca w Krakowie. Ostatnie lata to również daleko idące zmiany związane z modernizacją linii kolejowej. Na terenie dzielnicy znajduje się kilka stacji kolejowych, bardzo istotnych dla mieszkańców w kontekście szybkiego poruszania się po mieście: Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów Drożdżownia, czy też Kraków Prokocim.

- Bieżanów, dzięki swojej największej zalecie, czyli połączeniu spokojnej okolicy z dobrym dojazdem do centrum, spełnia oczekiwania przede wszystkim rodziny szukającej mieszkania w zacisznym miejscu, jednak pozostającym w niedalekiej odległości do pracy czy szkoły. Dobrze rozwinięta komunikacja miejska, stacja kolei łącząca Bieżanów z Dworcem Głównym, lotniskiem czy Wieliczką, a także bliskość obwodnicy pozwalają uniknąć zakorkowanych ulic, co w tym mieście jest wartością nie do przecenienia - mówi Krzysztof Tętnowski.

Zróżnicowana, bogata zabudowa

Obecnie Bieżanów to dzielnica zróżnicowana pod względem zabudowy. Z jednej strony znajdziemy tu rozległe osiedla bloków mieszkalnych, z drugiej zaś - wiele domów jednorodzinnych. To też dzielnica pod wieloma względami samowystarczalna - działają tutaj liczne sklepy, restauracje i punkty usługowe. W okolicy znajdują się także szkoły, przedszkola, tereny rekreacyjne oraz ponadprzeciętnie rozwinięta infrastruktura zdrowotna, przede wszystkim uznawany za największy w Polsce Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Fani spacerów lub joggingu mogą wybrać się natomiast do Parku Aleksandry, który leży w malowniczej dolinie potoku Bieżanowskiego i w przyszłości ma stanowić część tzw. Plant Podgórskich. Można powiedzieć, że Bieżanów w swojej charakterystyce jest bardzo zbliżony do funkcjonowania tzw. miast 15-minutowych, w których wszystko jest “pod ręką”. Między innymi dzięki temu dzielnica znalazła uznanie w oczach krakowian. Według raportu “Szczęśliwy dom. Dzielnica różnorodnych potrzeb” autorstwa portalu otodom.pl mieszkańcy Bieżanowa są jednymi z najbardziej zadowolonych w całym mieście - 72 proc. z nich jest szczęśliwych z życia w tej okolicy.

W ostatnich latach Bieżanów przyciąga do siebie również coraz większą liczbę nowych mieszkańców. Dostrzegają oni rosnący potencjał tego rejonu i chcą w jego rozwoju uczestniczyć.

Jak tłumaczy Krzysztof Tętnowski, Bieżanów ma przez to wiele cech, które są istotne dla potencjalnych inwestorów.

- To przede wszystkim dzielnica z bardzo dobrym dostępem do centrum Krakowa i jego infrastruktury, poza tym jest świetnie skomunikowana z resztą miasta, co ułatwia transport mieszkańcom. To też teren stale rozwijający się, przez co dający wiele nowych możliwości inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. Coraz więcej firm decyduje się na ulokowanie swoich projektów w tym rejonie, co nader efektywnie stymuluje rozwój lokalnej gospodarki - mówi Krzysztof Tętnowski.

Bieżanów to przykład nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, która z jednej strony czerpie z tradycji i historii, a z drugiej, otwiera się na nowoczesność i nowych mieszkańców. Dzięki temu jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów do życia i inwestowania w Krakowie.

