Polski rynek second home rozwija się coraz szybciej, a atrakcyjnych ofert przybywa. Według szacunków, od 2010 roku powstało w kraju ponad 800 takich inwestycji. W których częściach Polski jest ich najwięcej? Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Second home to popularne pojęcie odnoszące się do „drugiego domu”, który kupujemy w celach rekreacyjnych.

Inwestycja może służyć jako typowa letnia rezydencja lub po prostu miejsce, gdzie można spontanicznie spędzić czas wolny choćby w weekend.

Częstym powodem kupna „drugiego domu” jest obecnie wypoczynek i wspólne spędzanie wakacji lub weekend break z bliskimi.

Zbliżamy się do takiego postrzegania nieruchomości wypoczynkowej, jaką mają klienci na Zachodzie.

Polacy kupują second home także z myślą o planowanej emeryturze.

Second home to coraz popularniejszy trend

Przyczyn rosnącego zainteresowania ofertami second home można upatrywać m.in. w tym, że dobrze zarabiający Polacy, najczęściej mieszkańcy dużych miast, są coraz bardziej zmęczeni szybkim tempem życia i marzą o ucieczce do miejsca, gdzie w dominuje natura, a powietrze jest czyste i zdrowe. Nie chcą też korzystać z ofert hoteli, ale posiadać dom lub apartament na własność i mieć przy tym gwarancję, że ich prywatna „enklawa” będzie czekać zawsze, niezależnie od obłożenia hoteli w sezonie.

Zdecydowanie częstszym niż kiedyś powodem kupna „drugiego domu” jest obecnie wypoczynek i wspólne spędzanie wakacji lub weekend break z bliskimi. Można zaryzykować stwierdzenie, że polski rynek pod tym względem dojrzał w ostatnich latach. Jeszcze dekadę temu cel zakupu był głównie inwestycyjny, teraz gros klientów kupuje dla siebie. Zbliżamy się do takiego postrzegania nieruchomości wypoczynkowej, jaką mają klienci na Zachodzie - wyjaśnia Dariusz Jagusiak, członek zarządu Money Square Investment.

Można tu przytoczyć choćby przykład nowojorczyków, którzy „uciekają” z zatłoczonego Manhattanu czy Upper West Side do swoich posiadłości na wyspie Long Island. W Polsce jest też grupa, która kupuje second home z myślą o planowanej emeryturze. Po zawieszeniu aktywności zawodowych, mają możliwość wyprowadzić się do wymarzonego miejsca blisko natury, gdzie mogą realizować swoje pasje. Nadal oczywiście są też osoby, które łączą prywatne użytkowanie drugiego domu z jego wynajmem, w czasie, gdy sami z niego nie korzystają i zarabiają na tym. Dobrze wybrana nieruchomość może łączyć wszystkie te funkcje.

Nadbałtyckie miejscowości królują jako lokalizacje obiektów second home

Jak wynika z analiz, najwięcej inwestycji typu second home, bo aż 60 proc. obiektów na rynku, ulokowanych jest nad morzem. Drugim najbardziej atrakcyjnym miejscem jest południe Polski, a w szczególności tereny górskie (22 proc.). Wypoczynkowe nieruchomości lokowane są też chętnie nad jeziorami (około 12 proc.) i na wsi (6 proc.).

W czym tkwi sekret największej popularności miejscowości nad Bałtykiem?

Faktem jest, że obecnie Trójmiasto to już drugi po Warszawie region na rynku nieruchomości premium - zarówno pod względem liczby transakcji, jak też ich wartości. Ale potencjał ma cała linia polskiego nabrzeża, nie tylko Trójmiasto. Równie atrakcyjne warunki dostrzegliśmy na Półwyspie Helskim -dodaje Dariusz Jagusiak.

Money Square Investment realizuje aktualnie inwestycję Helsk Residence. Projekt położony jest w pobliżu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, tuż obok zabytkowej latarni morskiej. To zespół apartamentów o powierzchniach od 26 do ponad 70 mkw., gdzie samodzielnie można wybrać jeden z trzech wariantów wykończenia „pod klucz”.

Te warunki warto wziąć pod uwagę przy wyborze second home

Czy nadmorski wakacyjny dom będzie tym idealnym? Wszystko zależy od osobistych preferencji. Ale aby inwestycja w „drugi dom” była jak najbardziej przemyślana, warto wziąć pod uwagę te czynniki:

Lokalizacja: ważnym czynnikiem jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Można zdecydować się na dom na wsi, w górach, nad morzem, nad jeziorem, w mieście lub na przedmieściach. Warto zastanowić się, jakie miejsce odpowiada naszemu stylowi życia. Ceny: kolejnym ważnym czynnikiem jest cena. Koszt nawet porównywalnych standardów i metraży może się bardzo różnić w zależności od regionu, dlatego warto zrobić rozeznanie i porównać ceny w różnych miejscach. Dostępność: ważne jest, aby second home był łatwo dostępny. Czy jest blisko lotniska, czy można dojechać tam samochodem, jakie są połączenia transportu zbiorowego/publicznego? Warto zwrócić uwagę na infrastrukturę w okolicy. Atrakcje turystyczne: warto zwrócić uwagę na atrakcje turystyczne w okolicy, nie tylko dla siebie, ale też jeśli zamierzamy wynajmować naszą drugą nieruchomość. Można wybierać spośród takich miejsc, jak parki narodowe, zabytki, plaże czy szlaki turystyczne. Udogodnienia: wiele z ofert typu second home obejmuje apartamenty lub domy przygotowywane od razu „pod klucz”, które są gotowe do zamieszkania. Są też miejsca oferujące luksusowe spa, siłownię czy saunę w ogrodzie. Warto porównać oferty również pod tym kątem. Inwestycja: ostatnim czynnikiem, o którym warto pamiętać, jest inwestycja.

Nieruchomości to dobra inwestycja w czasach obecnych zawirowań gospodarczych. Niektóre regiony są przy tym bardziej perspektywiczne niż inne, dlatego warto wybrać takie miejsce, które może w przyszłości najwięcej zyskać na wartości i na które z łatwością znajdziemy nabywców, gdybyśmy zdecydowali się kiedyś je wynająć czy sprzedać.

- Jednym z najważniejszych pytań, jakie powinniśmy sobie zadać, przygotowując się do kupna second home jest: „jak lubię odpoczywać”? Następnie trzeba określić swoje potrzeby na podstawie wszystkich powyższych czynników, a na koniec dobry research pozwoli wyłuskać oferty najlepiej dostosowane do naszch preferencji - podsumowuje Dariusz Jagusiak.

