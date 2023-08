W pierwszym półroczu br. deweloperzy mieszkaniowi działający 10 największych miastach, znaleźli chętnych na blisko 33,6 tys. mieszkań - wynika z danych Big Data RynekPierwotny.pl. W tym samym czasie na rynek wprowadzono ok. 18,8 tys. lokali.

W okresie od stycznia do czerwca deweloperzy deweloperzy działający w 10 największych miastach sprzedali blisko 33,6 tys. mieszkań.

Wynik jest lepszy od ubiegłorocznego aż o 53 proc.

W I półroczu br. na rynek wprowadzono ok. 18,8 tys. lokali.

Po bardzo dobrym pierwszym kwartale 2023 r. także w drugim firmom deweloperskim udało się utrzymać wysokie tempo sprzedaży, choć nie było ono już tak imponujące jak na początku roku. Mimo to, był on dużo lepszy niż poszczególne kwartały 2022 r. i porównywalny z wynikami kwartalnymi z 2021 r. Wg danych Big Data RynekPierwotny.pl wynika, że w porównaniu z II kw. ubiegłego roku wzrost przekracza 47 proc.

Jeszcze bardziej spektakularny jest wzrost sprzedaży liczony w okresie sześciomiesięcznym. W pierwszym półroczu deweloperzy znaleźli chętnych w 10 największych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Poznań, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin) na blisko 33,6 tys. mieszkań. To wynik lepszy od ubiegłorocznego aż o 53 proc. W ostatnich pięciu latach lepszy był tylko w 2021 r., gdy odnotowano w pierwszym półroczu sprzedaż 35 tys. lokali.

Za wysoką sprzedażą nie idzie podaż

Jednak nawet perspektywa ożywienia popytu także w drugim półroczu, na skutek uruchomienia programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, nie przekonała deweloperów do radykalnego zwiększenia podaży. W okresie od kwietnia do czerwca br., w 10 analizowanych metropoliach, wprowadzili oni na rynek łącznie ponad 10,4 tys. lokali, czyli o 25 proc. więcej niż w I kwartale. W porównaniu jednak z analogicznym okresem ubiegłego roku nowa podaż była mniejsza aż o 32 proc.

Co gorsza, z danych Big Data wynika, że niemal we wszystkich metropoliach (wyjątkiem była Łódź) liczba mieszkań wprowadzonych na rynek była dużo mniejsza niż sprzedanych.

Mieszkania wprowadzone przez deweloperów w poszczególnych kwartałach. Dane: Big Data Rynekpierwotny.pl

Duży wzrost aktywności inwestycyjnej deweloperów w II kwartale 2023 r. zaobserwowano przede wszystkim w Łodzi, Wrocławiu oraz w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Warto dodać, że są to miasta, w których sprzedaż mieszkań wyraźnie wzrosła w tym roku. Więcej lokali niż w I kwartale wprowadzili do sprzedaży także krakowscy, lubelscy i szczecińscy deweloperzy. Spadek nowej podaży miał miejsce w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Bydgoszczy. Tam do wprowadzania na rynek mniejszej niż w I kwartale liczby mieszkań mógł przyczynić się spadek sprzedaży.

Niepokoić może szczególnie sytuacja w Warszawie, Krakowie i Trójmieście, gdzie już od początku tego roku podaż nie nadąża za popytem. W efekcie dramatycznie kurczy się tam oferta nowych mieszkań.

Z danych Big Data RynekPierwotny.pl wynika, że w ofercie krakowskich firm deweloperskich było ich pod koniec czerwca aż o 28 proc. mniej niż jeszcze sześć miesięcy temu. W stolicy oferta lokali skurczyła się w tym okresie o 23 proc., a w Trójmieście – o 18 proc.

We wszystkich 10 metropoliach firmy deweloperskie oferowały pod koniec czerwca br. łącznie ok. 54,7 tys. lokali, czyli o 15 proc. mniej niż w końcówce ubiegłego roku.

