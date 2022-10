Zapowiedź dodatkowego opodatkowania sektora PRS zmierza w przeciwnym kierunku może zahamować jego rozwój. - Stracą na tym przede wszystkim najemcy - przekonuje Tatiana Piechota, partner w firmie doradczej Upper Finance.

Wstępne zapowiedzi dotyczące wprowadzenia dodatkowego opodatkowania najmu instytucjonalnego w Polsce słusznie zelektryzowały środowisko branżowe i eksperckie.

Rząd rozważa obłożenie podmiotów inwestujących w mieszkania na wynajem dodatkowymi, bardzo wysokimi daninami.

Szczegóły techniczne i prawne tych obciążeń nie są jeszcze znane, mowa jest o ściągnięciu z rynku kwoty sięgającej nawet 150 mln zł rocznie.

Pozyskane w ten sposób środki miałyby być ulokowane w państwowym funduszu, którego zadaniem byłaby walka z ubóstwem mieszkaniowym.

Wyzwania na rynku mieszkaniowym

Tatiana Piechota, partner w firmie doradczej Upper Finance zaznacza, że trudna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego.

- Wraz z napływem do Polski niemal 1,5 mln uchodźców z Ukrainy deficyt mieszkaniowy, który od wielu lat był wskazywany jako jedna z największych przeszkód w zrównoważonym rozwoju naszego kraju, stał się jeszcze bardziej wyraźny i dotkliwy. Dodatkowym obciążeniem jest inflacja, która osiągnęła niespotykane od niemal trzech dekad maksima i może się utrzymać w kolejnych kwartałach na wysokim, dwucyfrowym poziomie - mówi Tatiana Piechota.

Kluczowym priorytetem wszystkich uczestników rynku – zarówno podmiotów prywatnych, jak i rządu i samorządów lokalnych – powinno być współdziałanie na rzecz możliwie szybkiego zwiększenia podaży jakościowych i dostępnych cenowo mieszkań na wynajem.

- To ważne, bo w otoczeniu trwale wysokich stóp procentowych i niechęci banków do finansowania nowych inwestycji grozi nam realne załamanie podaży na rynku mieszkaniowym. Skutkowałoby ono także znacząco mniejszą liczbą mieszkań trafiających na rynek najmu – zarówno instytucjonalnego, jak i prywatnego - mówi ekspertka Upper Finance.

Nowy standard najmu dzięki PRS

Dodaje, że dyskutowane obecnie propozycje zmian podatkowych mogą pójść w zgoła w przeciwnym kierunku i przyczynić się do dalszego zahamowania podaży mieszkań. W opinii Tatiany Piechoty, dodatkowe obciążenia fiskalne zniechęcą wiele podmiotów do inwestycji w mieszkania na wynajem i przyczynią się do dodatkowej presji na wzrost czynszów. Ponadto, niepokojący jest fakt, że w debacie publicznej coraz częściej mowa jest o „zagranicznych funduszach”, które poprzez masowy wykup mieszkań mają rzekomo zawyżać ceny najmu. Ten argument jest nie tylko z gruntu fałszywy, ale też szkodliwy społecznie.

- Segment najmu instytucjonalnego skupia dziś zaledwie kilka tysięcy mieszkań i stanowi mniej niż 1 proc. całego rynku najmu w Polsce. Już sama skala działalności operujących na tym rynku podmiotów sprawia, że mają one ograniczony wpływ na wzrost czynszów, jaki obserwujemy w ostatnich kwartałach. Co więcej, kluczową zmianą, jaką wniosły do polskiego rynku fundusze profesjonalnie inwestujące w najem, jest nowy standard najmu, nastawiony nie na szybki zysk, lecz na długotrwałe relacje z najemcami. Przekłada się to na stosunkowo niską dynamikę wzrostu czynszów w najmie instytucjonalnym - wyjaśnia Tatiana Piechota.

Zwiększenie podaży mieszkań

Nie bez znaczenia jest fakt, że na rynek mieszkaniowy coraz śmielej wkracza już młode pokolenie, oczekujące elastyczności w dostępie do usług mieszkaniowych i coraz częściej szukające alternatywy dla własności. Tatiana Piechota wyjaśnia, że aby sprostać tym oczekiwaniom, konieczne jest zapewnienie stabilnej podaży mieszkań dla osób w różnych sytuacjach życiowych - w tym młodych profesjonalistów, studentów, par oraz rodzin z dziećmi. Podmioty PRS wypełniają tym samym ważną i stale rosnącą niszę, oferując nie tylko wysoką jakość zamieszkania, ale też stabilizację i bezpieczeństwo, których nie gwarantuje segment najmu indywidualnego.

- Proponowane przez rząd rozwiązania mogą zdusić w zarodku rodzący się w Polsce sektor PRS. Mimo bardzo chłonnego rynku wiele zagranicznych podmiotów uznaje nasz kraj za cel inwestycyjny o podwyższonym ryzyku, nie tylko ze względu na toczącą się tuż za naszą granicą wojnę, ale też poważne ryzyka walutowe. Nagłe zmiany podatkowe, premiujące inwestorów indywidulanych, sprawią, że Polska na długo może zniknąć z mapy zainteresowania międzynarodowych funduszy PRS. Pieniądze, które mogłyby pomóc zwiększyć podaż mieszkań w polskich miastach, będą zainwestowane w Pradze czy Wiedniu - mówi Tatiana Piechota.

Nowe obciążenia uderzą w cały rynek

W opinii ekspertki, trudno zrozumieć cel osłabiania krajowej branży mieszkaniowej w tak trudnym społecznie i gospodarczo momencie. Dodatkowe obciążenia uderzą bowiem we wszystkich - w firmy deweloperskie i budowlane, którym współpraca z sektorem PRS pozwala utrzymać zatrudnienie; w samorządy, które będą musiały na własną rękę wypełnić lukę podażową na lokalnych rynkach; oraz w państwowe fundusze, które także inwestują w mieszkania na wynajem. Najbardziej stracą najemcy, którzy będą musieli się zmierzyć z dalszym pogłębieniem deficytu mieszkaniowego przy rosnących czynszach.

- Należy mieć nadzieję, że rząd weźmie pod uwagę te argumenty, szczególnie że po wielu latach dostrzeżono wreszcie wartość najmu instytucjonalnego w rozwoju w rozwoju miast i społeczności lokalnych. Zahamowanie rozwoju sektora PRS w tak pełnym wyzwań okresie może mieć negatywny wpływ na całą branżę mieszkaniową. W najgorszym scenariuszu może się okazać, że na rynku zabraknie wkrótce nowych mieszkań, a kasa państwowego funduszu, który ma walczyć z ubóstwem mieszkaniowym, będzie świecić pustkami z powodu braku chętnych do inwestycji podmiotów - dodaje Tatiana Piechota.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl