We wrześniu sprzedaż nowych mieszkań w większości największych miast wzrosła. Ale cały III kwartał był pod tym względem gorszy niż rok temu. Sprawdziliśmy, jaki to był czas dla takich deweloperów jak Atal, Dom Development, Murapol, Inpro czy Develia.

Deweloperzy mieszkaniowi opublikowali najnowsze dane o sprzedaży mieszkań.

W I połowie 2022 roku deweloperzy z rynku kapitałowego zanotowali 35-proc. spadek sprzedaży mieszkań wobec analogicznego okresu zeszłego roku.

Sam II kwartał okazał się słabszy o 42 proc. rok do roku.

Deweloperzy notowani na GPW w Warszawie ruszyli z publikacją wyników sprzedaży za III kw. Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w okresie od czerwca do września? Sprawdziliśmy.

Wyniki sprzedaży deweloperów giełdowych za III kw. 2022 nie wyglądają optymistycznie. Firmy notują spadki. W ogólnym ujęciu III kw. był o 11 proc. gorszy pod względem sprzedaży mieszkań od II kw. 2022 roku.

Sytuacja popytowa różni się jednak w zależności od miasta. Jak podaje serwis rynekpierwotny.pl, w Warszawie i Gdańsku w III kw. zaobserwowano stabilizację sprzedaży, a w Poznaniu nawet 24-proc. wzrost. To zasługa kupujących mieszkania za gotówkę, w tym np. z myślą o wynajmie. Mieszkania o mniejszym metrażu, kupują także osoby, które posiadają zdolność kredytową.

W pozostałych, większych miastach sprzedaż mieszkań w III kw. wyraźnie spadła - w Łodzi o 47 proc., w Krakowie 24 proc i Katowicach o 23 proc. Spadki popytu związane są z podwyżkami stóp procentowych, rosnącymi cenami mieszkań, trudną sytuacją geopolityczną w Polsce oraz rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, która znacznie ograniczyła zdolność kredytową potencjalnych nabywców mieszkań.

Lokum Deweloper: naszym klientom brakuje środków na sfinalizowanie transakcji

Deweloperzy notowani na GPW w Warszawie ruszyli z publikacją wyników sprzedaży za III kw. Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w okresie od czerwca do września? Sprawdziliśmy.

Lokum Deweloper w III kw. br. sprzedał 103 mieszkania - 78 w inwestycjach wrocławskich oraz 25 na osiedlach krakowskich. Jest to wynik o 29 proc. mniejszy r/r, natomiast porównywalny do rezultatu za II kwartał br., w którym Lokum Deweloper zakontraktował o 1 lokal więcej. W ciągu dziewięciu miesięcy deweloper znalazł nabywców na 280 lokali, o 47 proc. mniej niż rok wcześniej.

- Pomimo niesłabnącego zainteresowania zakupem mieszkań, naszym klientom brakuje środków na sfinalizowanie transakcji. Przez to wiele osób, które jeszcze w zeszłym roku stać było na kupno mieszkania, dziś zmuszonych jest realizować swoje potrzeby na rynku najmu. Spadek sprzedaży, którego główną część stanowią obecnie zakupy gotówkowe, poskutkował ograniczeniem podaży. Deweloperzy niejako zmuszeni zostali do ograniczenia produkcji. Niestety ta sytuacja prowadzi do pogłębiania i tak już bardzo dużej luki mieszkaniowej w Polsce - komentuje Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper

JHM Development miał klientów na 54 mieszkania



JHM Development, spółka z portfela Mirbudu w III kwartale znalazła nabywców na 54 mieszkania. To o 65 proc. mniej rok do roku i 43 proc. mniej niż w ubiegłym kwartale.

W okresie od stycznia do września deweloper sprzedał 229 mieszkań, co oznacza wynik słabszy o prawie 50 proc. niż w analogicznym okresie w 2021 roku.

Murapol wspiera się PRS-ami

Murapol z kolei sprzedał w okresie od czerwca do września br. 701 mieszkań klientom indywidualnym i około 574 lokale z segmentu PRS.

W ciągu dziewięciu miesięcy br. deweloper sprzedał łącznie 2665 mieszkań, o 34 proc. mniej niż rok wcześniej. Na tę liczbę składa się 2091 mieszkań sprzedanych klientom detalicznym oraz 574 lokale w formule design&build na rzecz PRS.

- Zanotowaliśmy niewielki spadek sprzedaży mieszkań klientom detalicznym r/r tj. na poziomie poniżej 10 proc. Posiadamy dwa mocne filary biznesowe GK Murapol - mamy silny fundusz w akcjonariacie i stabilnego odbiorcę w segmencie PRS, zaś w ofercie mieszkań skierowanej do klientów detalicznych sprawdzony produkt. W całym 2022 spodziewamy się sprzedaży mieszkań klientom detalicznym na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Równolegle będziemy umacniać współpracę z naszymi inwestorami kapitałowymi w segmencie PRS. Niezmiennie jesteśmy też aktywni na polu akwizycji gruntów, korzystając z posiadanych umiejętności odnawiania aktywnego banku ziemi. To zabezpiecza nam potencjał na przyszłość - powiedział Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol.

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol

Murapol do końca roku zapowiada sprzedaż na podobnym poziomie do ubiegłego roku, czyli około 2,8 tys.

Inpro widzi spowolnienie

Spółka Inpro przekazała w III kwartale 2022 łącznie 79 mieszkań. To mniej niż w analogicznym okresie z ubiegłego roku, kiedy to grupa wydała 166 mieszkań.

- Spowolnienie sprzedaży mieszkań w br. to przede wszystkim skutek reakcji rynku na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych i wprowadzenie ostrzejszych rekomendacji KNF dotyczących zasad udzielania kredytów hipotecznych (mocno obniżających poziom udzielanych kredytów - wyjaśnia deweloper w komunikacie.

W I półroczu br. Inpro i Domesta podpisały razem 200 umów przedwstępnych netto, tj. o 51 proc. mniej niż w 2021 roku. W całym 2022 roku grupa zamierza uruchomić łącznie 11 inwestycji, co oznaczałoby wprowadzenie do oferty 1.375 nowych mieszkań i domów.

Develia: wynik za trzy kwartały br. jest dla nas zadowalający

Develia w III kwartale br. sprzedała 261 lokali wobec 438 w III kwartale 2021 r. Na koniec września aktywnych było 106 umów rezerwacyjnych. Deweloper sprzedał 1 225 lokali w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r., wobec 1 500 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 18 proc.

- Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, wynik za trzy kwartały br. jest dla nas zadowalający. Sprzedaż była o 18 proc. niższa w porównaniu do bardzo dobrego okresu w 2021 r. Kumulacja podwyżek stóp procentowych w II kwartale wpłynęła na mniejsze zainteresowanie klientów szukających mieszkania na własne potrzeby, a to przełożyło się na wynik w III kwartale. W ciągu ostatnich trzech miesięcy odnotowywaliśmy więcej kontaktów od klientów i obecnie ich poziom jest zbliżony do ubiegłorocznego - skomentował Andrzej Oślizło, prezes Develia.

Andrzej Oślizło, prezes Develia

Wikana notuje spadki

Także Wikana zanotowała spore spadki sprzedaży. W III kwartale deweloper znalazł kupców na 30 lokali mieszkań, czyli o około 68 proc. mniej niż w roku ubiegłym i o jedną trzecią mniej kwartał do kwartału.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2022 roku Wikana sprzedała 164 lokale, o 31 proc. mniej niż rok wcześniej.

Marvipol sprzedał mniej

Marvipol w III kw. br. sprzedał 44 mieszkań i lokali usługowych, co narastająco od stycznia daje 152 lokali. Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2022 roku wyniosła 36 mln zł, a narastająco od stycznia 2022 r. 123 mln zł. Dla porównania, rok temu, w 2021 roku było to: 89 sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale oraz narastająco od stycznia 2021 r. - 245. Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2021 roku wyniosła 89,1 mln zł, a narastająco od stycznia 2021 r.: 236,6 mln zł.

- Na wynik finansowy w III kwartale 2022 roku mają wpływ głównie przekazania lokali w projekcie Unique Tower - poinformowała spółka.

Atal: Sprzedaż mieszkań utrzymuje tendencję wzrostową

Atal w okresie od stycznia do września 2022 roku podpisał 1.711 umów deweloperskich i przedwstępnych. W samym III kw. firma podpisała 376 umów.

- Sprzedaż mieszkań utrzymuje tendencję wzrostową. W lipcu podpisano 117 umów deweloperskich i przedwstępnych, w sierpniu 129 umów, a we wrześniu 130 - podał Atal.

Dom Development: III kwartał br. był okresem bardzo wymagającym

Grupa Dom Development w III kwartale br. sprzedała 703 mieszkania, o 18 proc. mniej niż rok wcześniej i 12 proc. mniej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy deweloper znalazł nabywców na 2262 lokale, o 24 proc. mniej niż w bardzo dobrym analogicznym okresie ub.r.

- III kwartał br. był okresem bardzo wymagającym. Tąpnięcie na rynku kredytów hipotecznych, będące efektem podwyżek stóp procentowych oraz zaostrzenia kryteriów obliczania zdolności kredytowej, w praktyce pozbawiło większość naszego społeczeństwa możliwości zakupu mieszkania. Negatywny wpływ tej sytuacji odczuli przede wszystkim deweloperzy koncentrujący się na segmencie popularnym oraz działający w mniejszych miastach. Najlepiej prosperujące aglomeracje kraju, w których działa grupa, pozostały względnie stabilne, choć ich również nie ominęło spowolnienie. Liczba transakcji zmniejszyła się, większość sprzedaży stanowiły zakupy ze środków własnych klientów, bez wsparcia kredytem hipotecznym. Inflacja oraz silny rynek najmu niezmiennie zachęcały do lokowania oszczędności w nieruchomości. Udział transakcji gotówkowych wzrósł w grupie w III kwartale do rekordowego poziomu niemal 75 proc - skomentował wyniki Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper

Victoria Dom: Są spadki



Victoria Dom podpisała w trzecim kwartale br. 445 umów deweloperskich, umów sprzedaży i płatnych umów rezerwacyjnych. Oznacza to wzrost o 19 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy sprzedano 373 lokale. Narastająco przez pierwsze trzy kwartały tego roku zakontraktowanych zostało łącznie 970 mieszkań. To o 25 proc. mniej niż przez pierwszych dziewięć miesięcy zeszłego roku, kiedy zawarto 1291 umów z nabywcami.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży zrealizowanej w trzecim kwartale br. i z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spadki kontraktacji z jakimi mieliśmy do czynienia od trzeciego kwartału zeszłego roku powoli wyhamowują. Generalnie na rynku widać oznaki stabilizacji, choć na niższym poziomie wolumetrycznym. Liczba osób pojawiających się ostatnio w naszych biurach jest podobna jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach tego roku - powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes zarządu Victoria Dom.

Waldemar Wasiluk, wiceprezes zarządu Victoria Dom

Dekpol obniża cel sprzedaży na cały rok

Dekpol w III kwartale sprzedał 65 mieszkań, o 55 proc. mniej niż rok wcześniej i 49 proc. mniej kwartał do kwartału. Po dziewięciu miesiącach deweloper znalazł nabywców na 262 lokale, o 36 proc. mniej niż rok wcześniej.

Spółka obniżyła cel sprzedaży na cały rok z 460 na 320 mieszkań. W ciągu trzech kwartałów br. deweloper przekazał klucze do 122 lokali.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje