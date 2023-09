Dom Development rozpoczął sprzedaż 100 mieszkań, w pierwszym etapie osiedla Apartamenty Literacka Inwestycja powstaje na warszawskich Bielanach.

W I etapie osiedla Apartamenty Literacka, realizowanego przez Dom Development powstanie 100 mieszkań o powierzchni od 35 do 132,5 mkw.

Zakończenie tej części budowy planowane jest na ostatni kwartał 2024 roku.

Apartamenty Literacka nawiązują do innego, miastotwórczego projektu dewelopera - Żoliborza Artystycznego.

Na osiedlu powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska pełna lokali usługowych, zieleni i sztuki.

W ramach działań prospołecznych Dom Development wyremontuje ulicę Literacką oraz częściowo odnowił salę gimnastyczną w pobliskiej szkole.

Apartamenty Literacka to inwestycja zlokalizowana przy ul. Literackiej w miejscu nieukończonego gmachu Europol Gazu, na styku trzech zielonych, tętniących życiem dzielnic - Bielan, Żoliborza i Bemowa.

Przez 20 lat niedoszła siedziba Europol Gazu była niedostępna dla warszawiaków, a obszar wokół podlegał postępującej degradacji. Nasza nowa inwestycja - Apartamenty Literacka - uwolni potencjał tego miejsca, na czym zyskają nie tylko przyszli mieszkańcy, ale także lokalna społeczność. Między budynkami powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska, pełna zieleni, indywidualnie zaprojektowanych elementów sztuki oraz małej architektury. Liczne lokale handlowe na osiedlu zapewnią dostęp do sklepów, kawiarni i punktów usługowych - mówi Grzegorz Smoliński, dyrektor działu sprzedaży w Dom Development.

W ofercie znalazły się mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Duży wybór lokali 2-pokojowych to doskonała propozycja zarówno dla singli i par, jak i dla inwestorów, natomiast wygodne mieszkania 3-pokojowe i większe ucieszą rodziny z dziećmi. Lokale na parterze posiadać będą przydomowe ogródki, a te na piętrach przestronne balkony. Ponadto, z myślą o komforcie mieszkańców, powstanie garaż podziemny i komórki lokatorskie.

Miasto 15-minutowe na warszawskich Bielanach

Zrewitalizowana okolica będzie spełniała wszelkie kryteria miasta 15-minutowego. W obrębie osiedla mieszkańcy będą mieli dostęp do licznych lokali handlowych i usługowych, zieleni, stref rekreacji oraz placów zabaw dla dzieci. W pobliżu Apartamentów Literacka znajdują się szkoły i przedszkola, placówki medyczne i budynki użyteczności publicznej. Kilkuminutowy spacer wystarczy, by dotrzeć do popularnych terenów zielonych, m.in. Parku Olszyna i Lasku na Kole, a dojazd do centrum handlowego Arkadia zajmie do kilku minut.

W trosce o środowisko i z myślą o komforcie

W zeszłym roku Dom Development przyjął strategię zrównoważonego rozwoju DOM 2030. Apartamenty Literacka jako projekt miastotwórczy wpisują się w jej założenia. Podstawą inwestycji jest rewitalizacja niedostępnych przez lata terenów i oddanie tej atrakcyjnej części Bielan do dyspozycji mieszkańców.

Między budynkami pojawią się place miejskie, drzewa i ławki umożliwiające spędzanie czasu poza domem. Powstanie również ogólnodostępny zielony pasaż, pozwalający na szybkie przemieszczenie się do przystanków zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. gen. Maczka z al. Armii Krajowej.

Osiedle będzie wypełnione rozwiązaniami zaprojektowanymi w trosce o środowisko. Energię do części wspólnych dostarczy instalacja fotowoltaiczna na dachach, a zwolennicy ekologicznych środków transportu otrzymają do dyspozycji infrastrukturę rowerową i stację ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo, dach zostanie pokryty roślinnością, co pomoże w oczyszczaniu powietrza i zachowaniu komfortu termicznego w budynku.

Podobnie jak na pobliskim Żoliborzu Artystycznym, zrealizowanym przez Dom Development, ważnym elementem Apartamentów Literacka będą sztuka i design. Rzeźby i grafiki autorstwa Anny Nowokuńskiej-Maksymiuk nawiązujące do typografii i literatury pojawią się zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenach rekreacyjnych.

Dla lokalnej społeczności

Dom Development dąży do poprawy jakości życia mieszkańców całej okolicy. W sierpniu zakończył się pierwszy etap remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego, który został zrealizowany przez dewelopera. Już od początku roku szkolnego uczniowie mogą korzystać z odświeżonej przestrzeni do ćwiczeń wraz z zapleczem sanitarno-sportowym. Koszt inwestycji to 1,35 mln zł.

Nową jakość zyska także sama ulica Literacka. Deweloper na własny koszt wyremontuje jezdnię, chodniki, oświetlenie uliczne oraz dokona nasadzeń zieleni. Projekt przewiduje pozostawienie miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy, a dodatkowe miejsca parkingowe powstaną obok lokali usługowych na terenie planowanego osiedla.

