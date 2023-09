Dom Construction z grupy Dom Development, w ramach współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany wyremontował salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr. 293. To jeden z dodatkowych projektów towarzyszących budowie pobliskiego osiedla Apartamenty Literacka.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego na warszawskich Bielanach nowy rok szkolny przywitali w częściowo odświeżonej sali gimnastycznej.

Podczas wakacji prace remontowe zrealizowała firma Dom Construction z Grupy Dom Development, w ramach współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany.

Zaangażowanie finansowe grupy w remont sali wyniosło 1,35 mln zł.

To jeden z dodatkowych projektów towarzyszących budowie pobliskiego osiedla Apartamenty Literacka.

Dom Development wspiera także osoby szukające schronienia przed wojną w Ukrainie.

Część uczniów szkoły im. Jana Kochanowskiego to dzieci, które zamieszkały w Warszawie po rosyjskiej inwazji na ich kraj.

Prace remontowe na terenie szkoły rozpoczęły się pod koniec czerwca, czyli z początkiem wakacji. Ekipa Dom Construction miała więc dwa miesiące na realizację zadań, obejmujących m.in. całkowitą wymianę stolarki okiennej, ułożenie nowego pokrycia dachowego i odświeżenie elewacji.

- Tak poważny remont w tak krótkim czasie to zawsze wyzwanie. Ale takie wyzwania to dla nas przyjemność. Działania na rzecz lokalnych społeczności są wpisane w naszą strategię. Chcemy być dobrym sąsiadem. Zależy nam na tym, by osiedla Dom Development były nie tylko wygodne dla mieszkańców, ale też przynosiły korzyści całemu otoczeniu. Projekt Apartamenty Literacka przywraca miastu niedostępne przez lata tereny, na których mieściła się nieukończona siedziba Europol Gazu. Zamiast ruin, lokalna społeczność będzie miała dostęp do sklepów, restauracji, punktów usługowych i terenów zielonych. Wsparcie pobliskiej szkoły było dla nas naturalnym uzupełnieniem tej inwestycji - mówi Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development.

- Inwestycja w oświatę to inwestycja w naszą przyszłość. Jako samorząd doskonale zdajemy sobie z tego sprawę i jesteśmy wdzięczni za wsparcie biznesu w tym obszarze. Cieszymy się, że Dom Development pomógł nam w pierwszym etapie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 293. Nasza współpraca to kolejny dowód na to, że działania sektora publicznego i prywatnego mogą się uzupełniać i przynosić korzyści lokalnej społeczności - mówi burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.

Sala gimnastyczna przed remontem. fot. mat. pras.

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 293 była dla Dom Development ważna także dlatego, że w placówce tej uczy się obecnie wiele dzieci pochodzących z Ukrainy. Deweloper od początku wojny za naszą wschodnią granicą angażuje się w liczne inicjatywy pomocowe dla osób, które przyjechały do Polski, ale też dla tych, którzy pozostali w swoim kraju.

Niedawno Dom Development zakończył modernizację obiektu w Krakowie z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla ukraińskich dzieci. Zakres prac objął remont pomieszczeń, dostosowanie nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Grupa przeznaczyła na ten cel ponad 1 mln złotych. Rozpoczęcie działalności planowane jest w III kwartale 2023 roku.

