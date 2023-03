Dom Development uruchomił sprzedaż inwestycji Braniborska 80 we Wrocławiu. W ofercie znalazły się 183 mieszkania. Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2024 roku.

Projekt powstanie we Wrocławiu.

W ofercie znalazły się 183 mieszkania o zróżnicowanych metrażach.

Nowoczesna architektura budynku oraz starannie zaprojektowana zieleń uatrakcyjnią oblicze ulicy Braniborskiej.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2024 roku.

- Ofertę mieszkań przy ul. Braniborskiej kierujemy głównie do osób, którym zależy na śródmiejskiej lokalizacji - podkreśla Agnieszka Zamojska, dyrektor sprzedaży Dom Development Wrocław. – Z doświadczenia wiemy, że to zróżnicowana grupa, w skład której wchodzą m.in. młodzi niezależni, którzy lubią i potrzebują bliskości okolic Rynku, czy rodziny z dziećmi, dla których przewidzieliśmy m.in. klub mieszkańca z salą zabaw. Wszyscy docenią udogodnienia planowane wewnątrz budynku, a także bliskość tras tramwajowych czy autobusowych - dodaje.

Przestrzeń do życia

Mieszkania wielkości 28-123 mkw. będą mieć od 1 do 5 pokoi. Wszystkie zaprojektowano z myślą o komforcie użytkowania przyszłych właścicieli. Każdy lokal będzie posiadał balkon, taras, loggię lub ogródek. Szklane balustrady oraz duże przeszklenia zapewnią optymalne nasłonecznienie, a podwyższona izolacja w oknach wyciszy dźwięki dobiegające z zewnątrz budynku. W każdym mieszkaniu znajdzie się instalacja TV i światłowód do podłączenia szybkiego internetu.

Uzupełnieniem jest sieć ścieżek rowerowych, która powiększy się za sprawą kilku deweloperów, w tym także dzięki Dom Development. Firma wybuduje bowiem ciąg pieszo-rowerowy na pl. Strzegomskim - od ul. Braniborskiej do Legnickiej.

Wygoda mieszkania

Inwestycja współgra ze zmieniającą się zabudową całej ulicy Braniborskiej, a jednocześnie wpisuje się w najnowsze architektoniczne trendy. 8-kondygnacyjny budynek będzie przyciągać uwagę swoją nowoczesną formą.

Na terenie działki znajdą się elementy małej architektury, takie jak ławki czy stojaki na rowery i starannie zaprojektowana zieleń.

Dla wygody mieszkańców część parterowych lokali przeznaczonych zostanie na punkty handlowo-usługowe. Projekt budynku uwzględnia też klub mieszkańca z salą zabaw dla dzieci, komórki lokatorskie, pomieszczenie konsjerża z regałem na paczki, rowerownię oraz ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Bezpieczeństwo zapewni ochrona, przy wsparciu monitoringu oraz systemu Blue Bolt, który pozwala m.in. na otwieranie bram / furtek / drzwi do budynku za pomocą smartfona i automatyczne przywoływanie windy. Deweloper przewidział także szereg rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, tj. zielony dach, energooszczędne windy, stanowiska do ładowania aut elektrycznych i pomieszczenia do segregacji odpadów.

Budynek został zaprojektowany przez zespół pracowni architektonicznych Group-Arch, a generalnym wykonawcą jest spółka z grupy Dom Development - Dom Construction.

