Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development powołało Edytę Wojtkiewicz oraz Annę Marię Panasiuk na członków rady nadzorczej spółki. Nowi członkowie obejmą stanowiska na trzyletnią kadencję.

Dom Development zmienia skład rady nadzorczej.

Na członków powołano Edytę Wojtkiewicz oraz Annę Marię Panasiuk.

Obejmą stanowiska na trzyletnią kadencję.

Nowi członkowie zostali powołani jako członkowie niezależni.

Ponadto, w dniu 15 czerwca 2023 roku rada nadzorcza spółki, wybrała na wiceprzewodniczącą Dorotę Podedworną-Tarnowską - dotychczasowego członka rady nadzorczej.

Anna Maria Panasiuk posiada wykształcenie wyższe prawnicze i ekonomiczne. W 1996 ukończyła The Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie, USA, na kierunku międzynarodowy biznes i prawo. W 1998 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w 2002 roku ukończyła kurs doradztwa inwestycyjnego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2008 roku ukończyła kierunek finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, doktor nauk prawny.

Edyta Wojtkiewicz w 2003 roku ukończyła studia podyplomowe w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie na

kierunku Rachunkowość Zarządcza i Sprawozdawczość. Jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1997 ukończyła Wydział Pedagogiczno-Psychologiczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

