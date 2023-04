W I kwartale 2023 roku Dom Development sprzedała 914 lokali - 488 w Warszawie, 180 w Trójmieście, 119 we Wrocławiu oraz 127 w Krakowie.

Dom Development podał wyniki sprzedaży w I kwartale 2023 roku.

Deweloper sprzedał 914 mieszkań.

W I kwartale 2023 roku grupa odnotowała wzrost sprzedaży w Krakowie o 127 proc. w stosunku do IV kwartału 2022 roku.

- Poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym, która rozpoczęła się pod koniec zeszłego roku, była kontynuowana w I kwartale 2023 roku. Po gwałtownym pogorszeniu koniunktury, spowodowanej wybuchem wojny w Ukrainie, serią podwyżek stóp procentowych i zahamowaniem popytu, obecnie obserwujemy pewne symptomy stabilizacji. Stopy procentowe przestały rosnąć od kilku miesięcy, co w efekcie zmniejszyło poczucie niepewności wśród potencjalnych klientów i zachęciło ich do zakupu mieszkań. Grupa utrzymała wysoki poziom sprzedaży. W I kwartale 2023 roku odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w Krakowie o 127 proc. w stosunku do IV kwartału 2022 roku - mówi Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development.

Dom Development największą kwartalną sprzedaż odnotował w projektach: Metro Zachód (128 lokali), Apartamenty Ludwiki (50), Osiedle Przy Ryżowej (48) w Warszawie, Dynamika (31 lokali) i Zielony Południk (29) w Trójmieście, Osiedle Zielna (40 lokali), Apartamenty Nad Rzeką (31) we Wrocławiu oraz Górka Narodowa (94 lokali) w Kraków.

Przekazania

W I kwartale 2023 roku grupa przekazała 1 350 lokali, w tym 907 lokali w Warszawie, 205 w Trójmieście, 109 we Wrocławiu oraz 129 w Krakowie.

Na wynik finansowy za I kwartał 2023 r wpływają głównie przekazania w projektach: Osiedle Ceramiczna (240 lokali), Metro Zachód (216), Bokserska 71 (187) oraz Wilno (130) w Warszawie, Perspektywa (110 lokali) w Trójmieście, Górka Narodowa (127 lokali) w Krakowie, a także Osiedle Komedy (88 lokali) we Wrocławiu.

Leszek Stankiewicz, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy Dom Development wyjaśnia, że popyt na rynku mieszkaniowym, w szczególności w segmencie popularnym, został zwiększony przez złagodzenie wymogów KNF w zakresie oceny zdolności kredytowej, głównie dla kredytów średnioterminowych o stałym oprocentowaniu.

- W efekcie, w I kwartale 2023 roku transakcje sfinansowane kredytem hipotecznym, stanowiły 40 proc. naszej sprzedaży, w porównaniu do 32 proc. w IV kwartale ubiegłego roku i 30 proc. średnio w całym 2022 roku. Propozycje rządowe, takie jak program Bezpieczny kredyt 2 proc., mogą wspierać przyszły popyt, a jednocześnie już w tej chwili ta zapowiedź skłania potencjalnych klientów do szybszych decyzji, z uwagi na obawę przed rosnącymi cenami w II połowie 2023 roku. W czasach inflacji i silnego rynku wynajmu, nieruchomości mieszkalne nadal przyciągają inwestorów. Dom Development, działający głównie w preferowanym przez takich inwestorów segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie, w dalszym ciągu jest beneficjentem tej sytuacji -mówi Leszek Stankiewicz.

Prognozy na 2023 rok zakładają, że inflacja nadal będzie dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Dzięki własnym generalnym wykonawcom, efektowi skali oraz długofalowym relacjom z dostawcami i podwykonawcami, Grupa Dom Development efektywnie ogranicza skalę wzrostu kosztów budowy i zachowuje satysfakcjonującą rentowność oraz terminowość realizowanych inwestycji.

