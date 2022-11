Mieszkańcy wrocławskiego Ołtaszyna mogą już korzystać z nowej ul. Józefa Kustronia i wyremontowanej ul. Marii Wittek. Budowę ul. Kustronia zrealizował Dom Development, który przeznaczył na ten cel ponad 2 mln złotych.

Mieszkańcy Ołtaszyna we Wrocławiu korzystają z nowych ulic.

Wybudowano nową ul. Józefa Kustronia i wyremontowano ul. Marii Wittek.

Budowę ul. Kustronia zrealizował Dom Development.

Inwestycja na ul. Wittek została sfinansowana przez miasto i mieszkańców w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych.

Ulica Kustronia, o długości blisko 400 m, połączyła ul. Wittek z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, co pozwoli usprawnić ruch na osiedlu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, na nowej drodze zainstalowano progi zwalniające oraz energooszczędne oświetlenie. Wzdłuż ulicy powstał pełnowymiarowy chodnik z pasem zieleni, a także ogólnodostępne miejsca postojowe.

- W związku z realizacją naszej inwestycji – Apartamentów Ołtaszyn – zdecydowaliśmy się na wybudowanie nowej ulicy Kustronia, która przyczyni się do poprawy komunikacji drogowej na całym osiedlu Ołtaszyn. Razem z wrocławskim magistratem wypracowaliśmy rozwiązanie, które dopełni lokalny układ urbanistyczny. Dla mieszkańców Ołtaszyna oznacza to łatwiejszy dostęp do już istniejącej infrastruktury – sklepów, placówek edukacyjnych czy terenów zielonych. Nasza realizacja zbiegła się w czasie z remontem ul. Wittek, zrealizowanym przez Gminę Wrocław przy udziale mieszkańców, co jeszcze bardziej zwiększy komfort przemieszczania się w tej części miasta – mówi Mirosław Kujawski, prezes Dom Development Wrocław.

Powstała niedawno ulica Kustronia zapewni wygodny dojazd do Apartamentów Ołtaszyn – nowego willowego osiedla Dom Development, którego budowa została właśnie ukończona. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do swoich mieszkań na początku listopada.

