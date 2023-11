Zarząd Dom Development podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r., która będzie wynosić 141,3 mln zł, co daje 5,5 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 to 12 grudnia, a termin wypłaty zaliczki to 18 grudnia 2023 r.

Zaliczką na poczet dywidendy za 2023 rok objęte są wszystkie akcje spółki. Zgodę na jej wypłatę wyraziła Rada Nadzorcza.

W 2023 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 282,7 mln zł, czyli 11 zł na akcję.

