We Wrocławiu, przy Wybrzeżu Juliusza Słowackiego, można zobaczyć prawdziwy dom na wodzie. Miasto nadało mu adres i stanowi teraz pełnowartościowy budynek. To prekursorski projekt, w ramach którego powstało jedynie kilka podobnych budowli.

Dom na wodzie usytuowany jest We Wrocławiu, przy Wybrzeżu Juliusza Słowackiego.

Budynek został postawiony na betonowym pływaku.

Dom jest niskoemisyjny i energooszczędny.

- Idea domu na wodzie była moim małym marzeniem. Podobno 700 mln ludzi na świecie mieszka na wodzie, m.in. w Azji i Ameryce Południowej. Tam się rodzą, mieszkają, mają pływające sklepy, całą infrastrukturę. Tutaj, w Polsce, trzeba było wszystko wymyślić samemu i odkrywać krok po kroku, od podstaw - mówi Kamil Zaremba, pomysłodawca i twórca domu na wodzie.

Konstrukcja budynku to prosta bryłę, niewychodząca ponad nadbrzeże, która nie konkuruje z budynkami znajdującymi się wokół i wkomponowuje się w tę przestrzeń. Środek ciężkości jest nisko, więc nie buja całym domem i nie następuje tzw. zmęczenie konstrukcji. Dźwięki miasta nie są słyszalne w środku.

Postawienie obiektu na betonowym pływaku stanowi jego dużą zaletę - jest niezatapialny. To trwała konstrukcja, która nie wymaga bieżącej konserwacji. Żywotność takiego domu zależna jest od betonowej konstrukcji - dom na wodzie we Wrocławiu ma betonową podstawę o wadze 130 ton. Jest to beton podwodny, hydrotechniczny, konstrukcyjny i wodoszczelny, który po testach pozwala na utrzymanie nieruchomości w idealnym stanie przez kilkadziesiąt lat.

Alternatywna dla zwykłego domu

Nieruchomość znajdująca się na wodzie może być ciekawym rozwiązaniem dla osób, które pragną mieszkać blisko natury, ale nie na obrzeżach miasta. Tak, jak we Wrocławiu, okolica z widokiem na rozległą rzekę, stanowiącą enklawę przyrodniczą, ale zarazem blisko centrum, wydaje się idealnym rozwiązaniem.

Dom na wodzie to piękny widok zza okna - trzeba jednak pamiętać, że aby te widoki cieszyły oko, oznacza to duże okna aż do samej podłogi. Wówczas są niestety uzyski termiczne. Jednak tego typu obiekt szkieletowy, ze ścianami bardzo ciepłymi, o dobrym współczynniku przenikania w zasadzie nie potrzebuje dużych nakładów grzewczych.

- W lutym mieliśmy wyłączone ogrzewanie, bo było tu ciepło. W grudniu i styczniu był moment, że przy dużych przymrozkach włączyliśmy je. Jednak większość czasu nie ma takiej potrzeby. Natomiast na wodzie nie ma wokół drzew, a latem słońce mocno potrafi nagrzać budynek. Wtedy trzeba taki dom ochładzać i to już należy wziąć pod uwagę, planując tego rodzaju inwestycję - twierdzi Kamil Zaremba.

Cały projekt domu na wodzie z założenia jest ekologiczny i ekonomiczny. Taki budynek jest niskoemisyjny i energooszczędny. Zawiera rekuperację, system odzyskiwania szarej wody, prostą instalację elektryczną, która nie ma strat, a także instalacja fotowoltaiczna. Jest to więc idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zainwestować w ekologiczne rozwiązanie.

Duże okna w domu na wodzie sprawiają, że przyroda wchodzi wręcz do jego wnętrza. To prawdziwa gratka dla każdego, kto chce mieć bliski kontakt z naturą. Wokół wrocławskiego domu znajdują się pływające ogrody ze specjalnie dobraną lokalną roślinnością - stanowią one biofiltry dla wody, oczyszczając ją. Ponadto to miejsca lęgowe dla wielu ptaków.

Nietypowe rozwiązania w branży nieruchomości

Dom na wodzie wciąż jest mało popularnym rozwiązaniem, jednak forma małego domu, np. znajdującego się tuż przy wodzie, ma coraz większą liczbę zwolenników.

- Domy modułowe, które można postawić przy linii brzegowej np. jeziora na Warmii i Mazurach, czy w górach, albo tuż przy morzu to świetne rozwiązanie dla tych, którzy szukają nietypowego rozwiązania i alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Tak jak w domu na wodzie, tak i w domach modułowych można mieszkać i odpoczywać cały rok, będąc blisko natury. Kiedy z nich nie korzystamy, można je wynająć i czerpać z dodatkowe korzyści finansowe - mówi Rafał Nowakowski, prezes CubeEco, właściciela obiektu Balance Park w Ustroniu Morskim.

