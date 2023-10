Wróciło zainteresowanie domami na rynku pierwotnym. Część z nich spełnia limity cenowe programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Drugim czynnikiem, który zachęca do zakupu domu są drożejące mieszkania w centrum.

Sprzedaż domów z rynku pierwotnego rośnie.

Do zakupu domu zachęcają drożejące mieszkania w budynkach wielorodzinnych.

Klienci zaintneresowani zakupem domu mogą skorzystać z programu "Bezpieczny Kredyt 2%".

Każdy klient na rynku nieruchomości, który poszukuje więcej przestrzeni, może wybrać między dużym, przestronnym mieszkaniem w budynku wielorodzinnym a domem. Obie opcje mają swoje zalety, choć trzeba przyznać, że zwolenników wyboru domu w ostatnim czasie przybyło, podobnie jak takich osiedli. Dom to przynależna do niego działka z ogrodem i miejscami postojowymi (których nie trzeba zakupić za kilkadziesiąt tysięcy złotych), zdecydowanie więcej miejsca do przechowywania, pralnia, czy dwie łazienki. To wszystko wpływa pozytywnie na codzienny komfort, zwłaszcza, że dziś już dość często można pracować zdalnie w całości albo większą część tygodnia.

W dobie rosnących cen mieszkań w centrum Poznania, nasza propozycja Osiedla Przy Jeziorach spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Zdarza się, że trafiają do nas klienci, którzy sprzedają mieszkanie 2-pokojowe, wspierają się w jakimś stopniu kredytem hipotecznym i kupują dom. Są też nabywcy stojący przed wyborem w stylu: 3 pokoje w najmodniejszej lokalizacji w Poznaniu czy dom z mnóstwem udogodnień w spokojnej okolicy. Często stawiają na drugą opcję. Spośród 44 lokali, które powstały w ramach całego przedsięwzięcia deweloperskiego, tylko jeden został w sprzedaży - mówi Tomasz Pietrzyński, członek zarządu firmy More Place.

Kolejnym powodem, dla którego nabywcy wybierają dom, jest możliwość skorzystania z programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Atrakcyjne warunki kredytowania, a w efekcie m.in. niższa rata kredytu, sprawiają, że klienci wybierają większą powierzchnię.

Jako deweloper, współpracujemy od lat z ekspertami firmy Notus Finanse. Z przygotowanej, przykładowej symulacji możemy się dowiedzieć, że małżeństwo lub para z dzieckiem, przy wkładzie własnym 20 proc. na kredyt na zakup domu z oferty More Place, może liczyć obecnie na ratę rzędu 2514 zł, zamiast 3816 zł, gdyby korzystali ze standardowego kredytu w ratach równych. W prostym przeliczeniu oznacza to oszczędność aż 1303 zł miesięcznie - analizuje Tomasz Pietrzyński.

Oprócz większej przestrzeni, czy możliwości skorzystania z „Bezpiecznego Kredytu 2 proc.” zmienił się styl życia. Dziś możemy pracować przy komputerze, będąc w domu, a niekoniecznie jechać do biura.

Ostatni moment na wybór domu

To już w zasadzie ostatni moment, żeby wybrać dom na Osiedlu Przy Jeziorach. Po pierwsze, dlatego, że został już tylko jeden lokal w III etapie inwestycji. Po drugie, rządowy program „Bezpieczny Kredyt 2%” cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem, w związku z czym warto ubiegać się o wsparcie teraz, by mieć pewność, że procedura zakończy się sukcesem.

Ostatni lokal bliźniaczy w ofercie Osiedla Przy Jeziorach ma powierzchnię 112 mkw. i cechuje się klasycznym podziałem na strefę dzienną na parterze oraz strefę nocną na piętrze. W ramach parteru zaplanowano dwa pokoje, osobną kuchnię i łazienkę. Na piętrze znalazły się dwie sypialnie, pralnia oraz osobna garderoba. Lokal jest położony na dużej działce o powierzchni 1221 mkw., co pozwala na aranżację wyjątkowego ogrodu. Wybierając ostatni gotowy dom, nabywca stawia nie tylko na sprawdzony projekt, ale też ciekawą lokalizację. Osiedle Przy Jeziorach powstało przy ulicy Golęczewskiej w Poznaniu, obok Strzeszyna i w okolicy aż trzech jezior.

Jak podkreśla przedstawiciel More Place, III kwartał 2023 był dla firmy udany.

Zakończyliśmy realizację III etapu, a kolejne domy znalazły swoich nabywców. Spodziewamy się, że niedługo zakończymy sprzedaż lokali w tej części osiedla - podsumowuje przedstawiciel More Place.

