Sprawna budowa budynków jednorodzinnych na własne potrzeby, domy o powierzchni zabudowy powyżej 70 mkw. bez pozwolenia na budowę - to najważniejsze cele nowelizacji prawa budowlanego uchwalonej 17 czerwca przez Sejm.

Domy o pow. większej niż 70 mkw. można już budować bez pozwolenia na budowę.

Inwestycja budowlana musi być nadal prowadzona pod okiem kierownika budowy i posiadać dziennik budowy.

Sejm przyjął nowelizację prawa budowlanego. Dokonano szereg zmian, które znacznie ułatwią budowę domów o powierzchni większej niż 70 mkw.

- Rozszerzamy katalog obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Znajdą się w nim m.in. domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy przekraczającej 70 mkw. W praktyce oznacza to, że budowę takiego domu będzie można rozpocząć niemalże natychmiast po przesłaniu do urzędu prostego zgłoszenia oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych - powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Dom bez pozwolenia

Zmienione przepisy wyłączają możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia budowy domu o powierzchni powyżej 70 mkw., podobnie jak w przypadku domów do 70 mkw. Bez pozwolenia będzie można też budować przydomowe schrony do 35 mkw. i kioski o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 mkw. Pozostanie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Budynek tak, ale tylko na własne potrzeby

Ministerstwo wyjaśnia, że opcja budowy na podstawie uproszczonego zgłoszenia dotyczy wyłącznie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Dom bez pozwolenie musi być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe, a nie w celu sprzedaży czy najmu.

Takich właśnie domów buduje się w naszym kraju najwięcej.

- Z mojej inicjatywy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi konkurs architektoniczno-budowlany na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Projektanci mieli czas na składanie prac konkursowych do 31 lipca br. Ocena zgłoszonych prac potrwa do 5 września br. W efekcie, jeszcze w tym roku zaoferujemy nowe, bezpłatne projekty do pobrania dla wszystkich chętnych - wyjaśnia minister Buda.

Nowelizacja prawa budowlanego zmniejszy obciążenie zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Inne zmiany w uchwalonej ustawie:

Dalsze rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia, w tym przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 mkw. przeznaczonych do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami zagrożeń np. militarnych;

Umożliwienie uzyskiwania uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Zwiększenie zakresu uprawnień osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie.

