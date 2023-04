W ramach II etapu inwestycji powstały 173 kompaktowe mieszkania - począwszy od jednopokojowych o metrażach nie przekraczających 30 mkw do czteropokojowych o metrażach powyżej 70 mkw.

Home Factory to nowoczesne osiedle położone na warszawskiej Pradze Północ. Dwie przeprawy przez Wisłę zapewniają idealną mobilność, a bliskość terenów Natura 2000 - doskonałe miejsce na spacery lub wycieczki rowerowe.

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono pracownię architektoniczną Ppfp.Architekci, która stworzyła klasyczne, a jednocześnie eleganckie budynki wielorodzinne z podziemną halą garażową oraz lokalami usługowymi na parterze.

Miejsce, które wybraliśmy do realizacji projektu Home Factory nie było przypadkowe. Chcieliśmy stworzyć osiedle, w którym przyszli mieszkańcy poczują się komfortowo, a jednocześnie będą mogli nabyć swoje wymarzone M w przystępnej cenie. Obecnie rejon Pelcowizny przechodzi dynamiczną ewolucję od terenów postindustrialnych do nowoczesnej, tętniącej życiem enklawy prawobrzeżnej Warszawy, a my jesteśmy częścią tej przemiany - mówi Jolanta Michalska, prezeska zarządu Mostostal.