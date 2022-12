ING Bank Śląski zawiesił sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku. Czy inne banki pójdą tą samą drogą? Zapytaliśmy eksperta.

ING Bank Śląski nie będzie już oferować kredytów hipotecznych opartych na WIBOR-ze.

Do połowy 2023 r. bank będzie oferował tylko kredyty o stałej stopie.

Później ING Bank Śląski wprowadzi do sprzedaży kredyty oparte na WIRON-ie.

Przypomnijmy, na początku grudnia br. ING Bank Śląski poinformował, że wycofuje ze sprzedaży kredyty hipoteczne oparte na WIBOR-ze. Wstrzymanie sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem nastąpiło 17 grudnia br. Czy inne banki zdecydują się na podobny ruch?

Wskaźnik WIBOR jako już niepopularny element umów kredytowych wyraźnie dał się we znaki wielu Polakom. W związku z tym banki sukcesywnie wprowadzają plany awaryjne i proponują alternatywę w postaci WIRONu dla klientów - mówi dr Remigiusz Stanek, radca prawny ze STANEK Legal Kancelaria Prawnicza, ekspert BCC ds. prawa bankowego.

Specjalista w prawie postępowań podatkowych oraz karno-skarbowych, prawie bankowym, prawie umów i doradztwie legislacyjnym zwraca uwagę, że ING Bank Śląski tymczasowo zrezygnował z wszelkich kredytów opartych o zmienną stawkę referencyjną, w tym WIRONu, który miał być przecież remedium na całe zło związane z WIBORem.

- Patrząc na brak czytelności wskaźnika WIRON, z punktu widzenia konsumenta może nie dziwić fakt, iż wspomniany bank nie spieszy się do jego stosowania. Bez wątpienia wpływ na to ma też sytuacja makroekonomiczna i chyba brak pewności co do rozwoju sytuacji na rynkach światowych - mówi dr Remigiusz Stanek.

- Patrząc na ruchy jakie dokonują banki, jest szansa, że niektóre zaczną iść śladami ING Banku Śląskiego. Definitywnie zaprzestaną sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych opartych na zmiennym oprocentowaniu i zaczną oferować kredyty oparte na stałej stopie procentowej - dodaje.

