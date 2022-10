Develia zaprezentuje inwestycję Ceglana Park na katowickim Brynowie. W trakcie Dnia Otwartego, który odbędzie się w sobotę, 22 października br., będzie można zapoznać się z nowym osiedlem oraz obejrzeć gotowe lokale w ramach II fazy inwestycji.

Develia zorganizuje Dzień Otwarty na osiedlu Ceglana Park w Katowicach.

Aktualnie w ofercie Ceglana Park dostępnych jest ponad 150 lokali.

Mieszkania sprzedawane są w cenie już od 8299 zł brutto za m kw.

Dzień Otwarty organizowany jest w sobotę, 22 października br. w godzinach 10:00-15:00. To nie tylko okazja do zapoznania się z nową inwestycją - to także szansa na skorzystanie z atrakcyjnej oferty. Mieszkania będzie można zarezerwować już od 8299 zł brutto za metr kwadratowy. W ofercie dewelopera znajdują się kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe. Metraże mieszczą się w przedziale od 25 do nawet 120 m kw.

Aktualnie w sprzedaży znajduje się ponad 150 mieszkań powstających w kolejnych etapach budowy.

Przewidywany termin ukończenia piątego, ostatniego etapu inwestycji Ceglana Park to drugi kwartał 2024 roku.

Osiedle Ceglana Park, zaprojektowane przez znanego katowickiego architekta Wojciecha Wojciechowskiego, powstaje w myśl idei równowagi z naturą. Przy wykańczaniu budynków używane są ekologiczne materiały i rozwiązania ograniczające wpływ konstrukcji na środowisko. Do wszystkich mieszkań, w zależności od kondygnacji, przypisane są ogródki, balkony lub przestronne tarasy, które w ciepłych miesiącach mogą być prywatnym biurem do pracy zdalnej na świeżym powietrzu czy miejscem do wspólnego spędzania czasu w gronie przyjaciół. W przyziemiach niektórych budynków znajdą się sklepy i punkty usługowe. Dużym atutem są tereny zielone, które zajmą ponad połowę obszaru inwestycji. Centralnym punktem osiedla będzie zagospodarowany staw z pomostem. Mieszkańcy będą mieli także do dyspozycji unikalne udogodnienie – tężnię solankową.

- Organizowany przez nas dzień otwarty to znakomita okazja dla osób szukających swojego wymarzonego mieszkania w Katowicach. Zapewnimy możliwość zapoznania się z inwestycją, przejrzenia puli dostępnych gotowych lokali, a także przygotowania wstępnej aranżacji wnętrz. Porad udzielać będą doradcy ds. sprzedaży i eksperci ds. kredytów, a w zakresie wykończenia wnętrz pod klucz wsparcia udzielą architekci wnętrz z pracowni projektowej Galerie Venis. Na wydarzenie zapraszamy całe rodziny. Na czas rozmów dzieci będzie można zostawić pod opieką profesjonalnych animatorów. Dla wszystkich przygotujemy również drobny poczęstunek - zapowiada Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży Develia.

Ceglana Park powstaje przy ulicy Ceglanej 66, w obrębie dzielnicy Brynów, blisko centrum miasta oraz w sąsiedztwie Parku Kościuszki i Katowickiego Parku Leśnego.

Develia, która w tym roku obchodzi 15-lecie działalności, to jeden z największych deweloperów w Polsce. Firma zrealizowała 38 osiedli, składających się w sumie ze 101 etapów inwestycyjnych – to ponad 14 tys. mieszkań o powierzchni przeszło 760 tys. m kw. Dzięki bogatemu doświadczeniu i kadrze wysokiej klasy specjalistów Develia dostarcza swoim nabywcom nieruchomości mieszkaniowe o niezmiennie najwyższej jakości.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl