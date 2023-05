Mieszkając w mieście, nie chcemy być anonimowi. Niemal 8 na 10 Polaków twierdzi, że więzi sąsiedzkie są ważne. Polacy są gotowi dopłacić, aby mieszkać na osiedlu zrównoważonym, które wspiera w nawiązywaniu więzi społecznych.

Niemal 8 na 10 Polaków twierdzi, że więzi sąsiedzkie mają dla nich znaczenie.

67 proc. osób wskazuje, że dzięki relacjom sąsiedzkim może liczyć na codzienną pomoc, a połowie zapytanych dają one poczucie bezpieczeństwa.

Mieszkając w mieście, nie chcemy być anonimowi, a relacje z sąsiadami mają dla nas dużą wartość.

Badanie zrealizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Sąsiada przez Unidevelopment potwierdza, że projektując osiedla mieszkaniowe, deweloperzy powinni uważnie podchodzić do wspierania relacji społecznych.

Międzynarodowy Dzień Sąsiada przypada w tym roku na 26 maja. Święto po raz pierwszy obchodzone było w 2010 r. i od początku nieprzerwanie objęte jest patronatem Komisji Europejskiej. Jak podkreślają jego inicjatorzy, celem idei jest pielęgnowanie autentycznych i trwałych relacji oraz otwartości na innych. Z tej okazji Unidevelopment postanowiła sprawdzić, jak ważne są dla Polaków więzi sąsiedzkie, a także co wpływa na ich kształtowanie.

Aż 78 proc. Polaków uważa relacje z osobami mieszkającymi po sąsiedzku za ważne. Zdaniem większości z nas (67 proc. uczestników badania), dzięki dobrym relacjom sąsiedzkim, możemy liczyć na codzienną pomoc.

Ponadto więzi z innymi mieszkańcami wzmacniają nasze poczucie bezpieczeństwa (56 proc.). Zdaniem 56 proc. ankietowanych dobry kontakt z sąsiadami buduje pozytywną atmosferę na osiedlu, a w opinii 53 proc. osób polepsza komfort codziennego życia.

Dobra atmosfera wynikająca z więzi z sąsiadami ma większe znaczenie dla posiadaczy mieszkań (68 proc.) niż domów jednorodzinnych (48 proc.).

Najważniejszym czynnikiem (w ocenie 59 proc. zapytanych), który wspiera budowanie relacji, jest otwartość, czyli właśnie wartość, którą chcą pielęgnować inicjatorzy Międzynarodowego Dnia Sąsiada.

Podsumowanie badania Unidevelopment

- Deweloperzy realizujący osiedla, powinni brać pod uwagę aktualne trendy i stawiać potrzeby mieszkańców w centrum uwagi. Obecnie szczególnie ważnym kierunkiem jest wzmacnianie społeczności lokalnych i więzi sąsiedzkich. Nasze badanie potwierdza, że te elementy mają ogromny wpływ na jakość życia. Utwierdza nas to w przekonaniu, że warto tworzyć prawdziwie zrównoważone osiedla. W Unidevelopment realizujemy ten cel, podchodząc kompleksowo do planowania inwestycji i otaczającej je przestrzeni, tak by wpisywały się- w lokalną infrastrukturę i stwarzały warunki do realizacji potrzeb związanych z życiem społecznym - mówi Patrycja Świerad, kierownik ds. produktu w Unidevelopment.

Odpowiedzią deweloperów na potrzebę wzmacniania relacji sąsiedzkich jest przede wszystkim projektowanie zrównoważonych osiedli, dopasowanych do danej lokalizacji i jej atutów.

To otwiera drogę mieszkańcom osiedli do komfortowego życia w najbliższym otoczeniu i spędzania w nim czasu. Cel ten może być realizowany zarówno w przypadku inwestycji na terenach znajdujących się w pobliżu centrów miast, jak i w bardziej oddalonych okolicach.

W przypadku wieloetapowych projektów grupy Unidevelopment takich jak Fama Jeżyce w Poznaniu, czy Osiedle Idea w Radomiu, wspieranie relacji sąsiedzkich oznacza w praktyce m.in, że obok budynków mieszkalnych planowane są również otwarte części wspólne takie jak np. place miejskie, deptaki czy parki. Przy projektowaniu bardziej kompaktowych inwestycji mieszkaniowych, w okolicach z rozbudowaną infrastrukturą miejską, ważne jest uwzględnienie elementów uzupełniających listę już dostępnych udogodnień. Może to być np. budowa kameralnych placów zabaw, czy stref relaksu.

Co trzeci ankietowany uważa, że rozwiązania na osiedlu takie jak place zabaw czy skwery i boiska sprzyjają nawiązywaniu znajomości. Osiedlową infrastrukturę tego typu szczególnie cenią mieszkańcy miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców (44 proc.) oraz dużych miast mających powyżej 500 tys. mieszkańców (37 proc.).

Blisko co trzeci badany zauważa ponadto, że ułatwieniem w budowaniu więzi są inicjatywy takie jak ogródki sąsiedzkie czy wspólne spotkania organizowane blisko miejsca zamieszkania. To ważna informacja dla firm, które w ramach zaangażowania społecznego chcą wyjść poza swoją działalność biznesową i dodatkowo integrować mieszkańców.

