Trwa rozbudowa kolejnego projektu mieszkaniowego dewelopera EBF Development. Na terenie Zielonej Góry, w rejonie ulic Zdrojowa, Źródlana i Rzeźniczaka powstaje II etap inwestycji Zdrojowa Polana.

EBF Development rozbudowuje osiedle Zdrojowa Polana w Zielonej Górze.

W ramach projektu powstanie docelowo 8 budynków wielorodzinnych.

W ramach II etapu inwestycji powstanie 200 mieszkań.

W Zielonej Górze powstaje obecnie kilka inwestycji mieszkaniowych na różnym etapie zaawansowania. Jeszcze w tym roku zakończy się realizacja projektu Lisia Apartamenty. W roku kolejnym finiszować będą prace związane z budową inwestycji Moniuszki 9 ABCD i Lisia 10.

Kolejnym projektem realizowanym przez EBF Development na terenie Zielonej Góry jest II etap Zdrojowej Polany. Projekt ten to docelowo 8 budynków wielorodzinnych. W ramach etapu I, który zakończył się w czerwcu bieżącego roku powstało 200 mieszkań. Wszystkie zostały już przekazane właścicielom.

Podobnie będzie w etapie II, którego budowa rozpoczęła się w 2020 roku. Zrealizowane zostaną 4 pięciokondygnacyjne budynki z 200 mieszkaniami o powierzchni od 43,16 do 75,82 mkw. Dla potencjalnych klientów przygotowano lokale 2-, 3- i 4- pokojowe. Właściciele mieszkań na parterze będą mieli do dyspozycji ogródki, a pozostałe lokale - balkony. Dla komfortu zmotoryzowanych powstanie hala garażowa oraz dodatkowe miejsca postojowe przed budynkami. Ponadto, do wszystkich mieszkań przypisane są komórki lokatorskie o powierzchni około 1,5 mkw., w cenie 4 tys. złotych brutto. Dostępne będą także cichobieżne windy.

- Budowa przebiegnie zgodnie z założonym harmonogramem. Obecny poziom zaawansowania prac to ponad 50 proc. - mówi Dorota Świderska, z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development.

Ceny mieszkań rozpoczynają się od 7200 złotych brutto za mkw.

Planowany termin realizacji tego etapu to I kwartał 2024 roku.

W ramach II etapu projektu powstanie 200 lokali. fot. mat. pras.

Inwestycja powstaje w niedalekim sąsiedztwie malowniczej okolicy Gęśnika, co z pewnością zadowoli każdego miłośnika zieleni i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. W pobliżu znajdują się również przystanki komunikacji miejskiej, placówki edukacyjne oraz liczne sklepy i punkty handlowo – usługowe. Dojazd do centrum zajmuje jedynie kilka minut.

