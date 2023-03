Echo Investment liczy na to, że w 2023 r. sprzeda 3-4 tysiące lokali mieszkalnych. Planuje rozpoczęcie wielu nowych projektów - zwłaszcza w Warszawie.

Cel Echo to budowa 3-4 tys. mieszkań rocznie.

Bank ziemi dewelopera pozwala na budowę 12 tys. lokali.

W 2022 roku grupa sprzedała 1 515 i przekazała klientom indywidualnym 2 168 mieszkań.

W 2022 grupa rozpoczęła budowę łącznie 1 613 lokali.

Nicklas Lindberg, prezes Echo powiedział, że spółka chce sprzedawać ok. 4 tys. mieszkań rocznie. Wyjaśnił, że w zeszłym roku brakowało nowych działek pod zabudowę, co było związane z pozyskiwaniem pozwoleń. Teraz jednak ten proces zachodzi szybciej. Echo w tym roku rozpocznie wiele nowych projektów, zwłaszcza w Warszawie.

- To jest dla nas bardzo ekscytujący rok, jeśli chodzi o biznes mieszkaniowy. Mam nadzieję, że osiągniemy nasz cel 3-4 tys. mieszkań. Bank ziemi na 12 tys. mieszkań broni naszego celu do osiągnięcia - wyjaśnił Nicklas Lindberg.

W 2022 roku grupa sprzedała 1 515 i przekazała klientom indywidualnym 2 168 mieszkań. W tym czasie rozpoczęto budowę łącznie 1 613 lokali. Dodatkowo, Echo Investment sprzedało siedem budynków biurowych w czterech projektach o wartości 318 mln euro.

- Segment mieszkalnictwa w zeszłym roku podlegał presji, wynikającej z wysokich odsetek i inflacji. Sprzedaż była niższa niż w 2021 r., ale już w pierwszym kwartale 2023 r. rynek znacząco się poprawił, widać dużą różnicę w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r. Mieszkania są kupowane nie tylko za gotówkę, ale coraz więcej osób finansuje zakupy za pomocą kredytów bankowych. (...) Wierzymy, że nadszedł dobry czas na zakup gruntów i rozpoczynanie projektów - powiedział wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

Linberg dodał, że wielcy deweloperzy się umacniają. Jest też potencjał odnośnie nowych projektów w wielkich miastach.

- Koncentrujemy się teraz zwłaszcza na Warszawie, gdzie mamy 3-4 nowe projekty, tutaj brakuje produktów na rynku (...). Popyt wzrasta szybciej niż oczekiwaliśmy, ceny się ustabilizowały, (...) a z drugiej strony widzimy, że jest coraz więcej działek, które możemy nabyć - wyjaśnił Lindberg.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że na ten rok planowana jest sprzedaż budynków w czterech projektach biurowych.

W ocenie zarządu Echa w obszarze najmu nadal brakuje na rynku lokali.

Spółka Resi4Rent - platforma oferująca mieszkania na wynajem - ma obecnie blisko 3 tys. gotowych i w pełni wynajętych lokali, a kolejne 3,6 tys. jest w budowie. Celem Resi4Rent do końca 2024 r. jest posiadanie około 10 tys. lokali na wynajem.

- Trzymamy się planu wybudowania 10 tys. mieszkań do końca 2024, początku 2025 r. (...) Myślimy już o tym, żeby wykroczyć ponad to, co już zostało zabezpieczone w portfelu - powiedział Drozd.

Prezes ocenił, że cel 10 tys. lokali jest wykonalny.

- Jeśli chodzi o Resi4Rent i Resi4Sale tutaj będziemy mieli większe zyski. Mamy dodatkowe finansowanie z banku, które pozwoli rozwijać naszą działalność. Mamy tutaj ok. 40 proc. rynku mam nadzieję, że utrzymamy tę wartość. Jeśli się przyjrzymy aktualnej sytuacji, to myślę, że możemy przekroczyć nawet ten proc., bo będziemy wzrastać na tym rynku, ma on wielki potencjał - podsumował Drozd.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje