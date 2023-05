Do końca marca 2023 r. Grupa Echo-Archicom sprzedała 374 mieszkania i miała 2 863 lokale w budowie. Łącznie firmy planują w tym roku start kolejnych 2,5 tys. mieszkań.

Grupa Echo-Archicom podsumowuje udany początek 2023 roku.

Wstępne porozumienie dotyczące konsolidacji biznesu mieszkaniowego Echo Investment i Archicom.

Wysoki stan gotówki na poziomie 778 mln zł, 11,5 mln zł zysku netto, na który wpływ miały przede wszystkim wycena projektów Resi4Rent i przekazanie klientom blisko 300 mieszkań.

Rozwija się też Resi4Rent, platforma z mieszkaniami w abonamencie, która w pierwszym kwartale 2023 r. umocniła swoją pozycję lidera rynku PRS. Resi4Rent ma obecnie ponad 3,3 tys. gotowych i w pełni wynajętych lokali, natomiast ponad 5,8 tys. jest w budowie lub planowanych do rozpoczęcia jeszcze w tym roku.

W kwietniu 2023 r. spółka Archicom zawarła wstępne porozumienie dotyczące wniesienia przez Echo Investment do Archicomu jego biznesu mieszkaniowego – w szczególności projektów deweloperskich i pracowników.

– Z Echo Investment jako głównym akcjonariuszem z ponad 80% udziałem, konsolidacja biznesu mieszkaniowego zapewni Archicomowi ogólnopolską skalę z większym potencjałem wzrostu, synergiami i szerszą rozpoznawalnością na rynku. Uporządkuje to także strukturę Grupy, w której Echo Investment skupi się na rozwijaniu segmentu nieruchomości komercyjnych, mieszkaniach na wynajem oraz tworzeniu wielofunkcyjnych projektów „destination” – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

To działanie jest zgodne ze strategią Grupy, która zakłada osiągnięcia pozycji lidera rynku mieszkaniowego oraz komercyjnego - dodaje Nicklas Lindberg.

– W tym kwartale nasz zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,5 mln zł i był głównie rezultatem przekazania blisko 300 mieszkań z marżą na poziomie 33% oraz wyceny nowych projektów na wynajem Resi4Rent, na które popyt jest nadal silny. Wartość naszych aktywów to blisko 6 mld zł, a spółka utrzymuje wysoki poziom gotówki – na koniec marca 2023 r. było to 778 mln zł, co stwarza komfortowe warunki dla przyszłego rozwoju – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. fiansowych Echo Investment.

W marcu 2023 r. Grupa ogłosiła strategię ESG Echo - Archicom 2030. Jest to rozpisana na etapy droga prowadząca Grupę Echo-Archicom do dekarbonizacji, zeroemisyjności budowanych inwestycji, dalszego zwiększania roli zieleni w inwestycjach oraz wspierania prawidłowego rozwoju miast. Spółki zamierzają również zapewnić swoim pracownikom równe szanse rozwoju, maksymalizować bezpieczeństwo na budowach oraz wzmacniać ład korporacyjny.

