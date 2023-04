Grupa Echo Investment – Archicom notuje coraz większe zainteresowanie klientów mieszkaniami oraz jest gotowa na wzrost sprzedaży w 2023 r. W planach deweloperów jest start budowy blisko 2,5 tys. mieszkań.

Rośnie sprzedaż mieszkań w Grupie Echo Investment – Archicom.

Grupa Echo Investment - Archicom w pierwszym kwartale 2023 r. sprzedała 374 mieszkania, wobec 313 mieszkań w czwartym kwartale 2022 r. i 175 mieszkań w trzecim kwartale 2022 r.

Na sprzedaż w ostatnich trzech miesiącach złożyło się 116 mieszkań z projektów Echo Investment oraz 258 z wrocławskich projektów Archicomu.

Deweloperzy obserwują wyraźną tendencję wzrostową. Rynek mieszkaniowy, mimo trudnych warunków, jest aktywny.

- Od sierpnia ubiegłego roku w każdym miesiącu widzimy rosnącą liczbę transakcji oraz wzrost zainteresowania klientów. Świadczy to o sile tego rynku, zaufaniu klientów do inwestowania w nieruchomości, a także do największych i najsilniejszych firm, jak Echo Investment i Archicom. Dlatego inwestujemy w kolejne projekty. Jest to dla nas istotne też ze względu na to, że na wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale wpływ miała niewielka liczba mieszkań w naszej ówczesnej ofercie – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Obecnie w ofercie mamy ponad 1,2 tys. mieszkań, a w 2023 r. planujemy rozpocząć budowę około 2,5 tys. kolejnych, w związku z tym spodziewamy się znaczącego wzrostu sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku - zapowiada Nicklas Lindberg.

Projekty, których budowa ma się rozpocząć w 2023 r., znajdują się we Wrocławiu (37 proc.), Warszawie (33 proc.), Poznaniu (16 proc.), Krakowie i Łodzi (po 8 proc.).

Grupa Echo Investment-Archicom w pierwszym kwartale 2023 r. przekazała klientom 293 mieszkania, z czego 164 w Echo Investment i 129 w Archicomie. Posiadany przez Grupę bank ziemi pozwala na zbudowanie blisko 12 tys. mieszkań.

